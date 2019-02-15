Vatan Partisi'nde yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç, Pamukkale'de semt pazarlarını ziyaret etti, pazarcı esnafın sorunlarını dinledi. Aydın Efeler belediye başkan adayı Gökhan Doğan, bir basın toplantısıyla projelerini anlattı. Burdur'da ise Yeşilova Belediye Başkan Adayı İbrahim Kılınç, seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede, üretim ekonomisi vurgusu vardı.

Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç, Pamukkale'de Karşıyaka ve Sevindik semt pazarlarını ziyaret etti.



Güleç, Pazarcı esnafın sorunlarını dinledi. Pazarcılar, tanzim satışları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileriyle ilgili açıklamalarına tepkiliydi.



Fiyatlardaki yükselişin sorumlusunun pazarcı esnafı olmadığını belirten aday Mustafa Güleç, üretime ve üreticiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.



Aydın'da Vatan Partisi Efeler belediye başkan adayı Gökhan Doğan basın toplantısı düzenledi. Gayrimenkul danışmanı ve eski futbolcu olan Aydınspor'un ünlü liberosu, Efeler için hazırladığı projeleri basın mensuplarına anlattı.



Gazi Bulvarı'nın trafik ve otopark sorununu çözeceğini söyledi Gökhan Doğan.



Zafer Meydanı'ndaki atıl arsayı katlı otopark ve pazaryeri yapacaklarını söyledi.



Gökhan Doğan, Çıldır Havaalanı'nı da hizmete açacaklarını, böylece Aydın'ın İzmir'e bağımlılıktan kurtulacağını anlattı.



Burdur'da Yeşilova Belediye Başkan Adayı İbrahim Kılınç, seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede, üretim ekonomisi vurgusu öne çıktı.



Vatan Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Mali Müşavir İlker Işık oldu.



lker Işık, "Bağcılar seçeneksiz değildir" dedi.







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