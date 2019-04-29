ABC Gazetesi’nin yaptığı 'Perinçek’in Yeni Ortakları FETÖ’cü çıktı' başlıklı habere Vatan Partisi’nden sert yanıtlar geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Twitter hesabından ABC Gazetesi sahibi Merdan Yanardağ’a seslendi: “Perinçek 40 yıl FETÖ ile mücadele etmiş. Silivri zindanlarında FETÖ tertibi ile 6 yıl yatmış, ne gam. Namussuz, ahlaksız, alçak adamlar. ABC denen yalan sitesinin sahibi Merdan Yanardağ: Sen ve patronun Tuncay Özkan önce Kanaltürk’ü neden FETÖ’ye sattınız, onun hesabını verin!”



FETÖ BİLE İNANMAZ

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ise, Twitter hesabından yaptığı sıralı paylaşımlarla tepki gösterdi. “Doğu Perinçek’e ve Vatan Partisine yaptığınız FETÖ göndermesine, FETÖ bile inanmaz.” Diyen Bursalı, bu haberin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirtti.



Özgür Bursalı şöyle devam etti: “Böyle bir iftira, ancak bir Gladyo merkezinden yükselebilirdi. Geçmişte çok tanık olduk. Haber, ABC Gazetesi’nin kimlik beyanıdır.”



SİZ TESLİM OLDUNUZ, TÜRKİYE OLMAYACAK

Osmanlı Ocakları’nın Atatürk ve Cumhuriyete sarılmasını istemiyorsunuz. Atatürk’le kavga etsinler istiyorsunuz. Gençliğin vatan savunmasında birleşmesini hazmedemiyorsunuz. Çünkü kendinizi yalnızca yapay karşıtlıklar,kibriniz ve düşmanlık üzerinden var edebiliyorsunuz... En acısı, bütün umudunuzu Türkiye’nin batıya koşulsuz teslimiyetinde, terör örgütlerine diz çökmesine bağladınız. Siz teslim oldunuz. Ancak bu ülke teslim olmayacak. Dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Gerçekler ve devrimci çözümler de o yaşadığınız fanuslarda bulunmuyor.



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de, “ABC, ABD olmaya karar vermiş. PKK kuyrukçusu çizgilerini böyle böyle perdelemek istiyorlar. Rüzgar gülleri...” ifadelerini kullandı.