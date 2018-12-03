Vatan Partisi Dünya Engeliler Günü’nde bir ilke imza attı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rifat Mutlu, 31 Mart yerel seçimlerinde engelli vatandaşları seçilebilecekleri sıralardan belediye meclis üyeliklerine aday göstereceklerini açıkladı.

Kimi göremiyor, kimi duyamıyor, kimi ise yürüyemiyor. Resmi rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engelli yaşıyor.



Vatan Partisi Türkiye’de bir ilke imza attı. Engelli yurttaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olması için meclis üyeliği listesinin ilk iki sırasını engelli yurttaşlara ayırdı.



31 Mart yerel seçiminde uygulanacak bu politikayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rifat Mutlu Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı.



Resmi rakamlara göre Türkiye’de 10 milyon engelli var, bunun 7 milyonu da seçmen. Engelliler oy kullanmadan günlük yaşama kadar birçok sorun yaşıyor. Bu nedenle Vatan Partisi engelli yurttaşların yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını istiyor.



Mutlu, engelli yurttaşlara 31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi listelerinde yer almaları çağrısı yaptı.





HABER: UFUK AKKAYA - KAMERAMA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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