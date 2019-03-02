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Vatan Partisi'nden Bursa AKP adayı Alinur Aktaş hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Hatice Nesrin Kılıçay oldu. Bursa'da AKP adayının hakaretlerine karşı Vatan Partisi suç duyurusunda bulundu. Sadece Adana ve Bursa'da değil Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları Türkiye'nin dört bir yanında halka çözüm önerilerini götürüyor. Aralıksız çalışan adaylar halk tarafından sevgiyle karşılanıyor. İşte Adana, Kars, Hatay, Trabzon ve Bursa'dan Vatan Partisi adaylarının etkinlikleri.

Vatan Partisi'nden Bursa AKP adayı Alinur Aktaş hakkında suç duyurusu

Seçime 30 gün kaldı. Vatan Partisi Adana'dan Kars'a, Hatay'dan Trabzona, çözüm için çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük 5 şehirinin üçünde kadın aday gösterdiler. Ankara ve Bursa'dan sonra Vatan Partisi'nin Adana Büyükşehir adayı  Avukat Hatice Nesrin Kılıçay oldu.

Kılıçay, ilçe adaylarıyla sahneden kararlılık mesajı verdi.

Kars'ın efsane başkanı Tuncay Mutluer de gece gündüz demeden halkla buluşuyor. Kars'ı adım adım dolaşıyor. 

Vatan Partisi bir yandan seçim çalışması yürütürken bir yandan da örgütünü hızla büyütüyor.

Hatay'dan görüntüler ise pazar yerinden. Büyükşehir Belediye Başkan aday Beşir Baysoy pazar esnafı ile tek tek konuştu. Esnaf, Baysoy'dan çok umutlu 

Trabzonda ise Bayrak FM radyosunun konuğu olan Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı İnci Güngör, gazetecilerin sorularini yanitladi projelerini anlatti

Bursa'da ise gündem oldukça hareketli . AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Cumhuriyet aydınlarını hedef alan bu skandal sözleri hakkında, Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #adana #vatan partisi
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