Vatan Partisi, Tunceli Belediyesi'nin isminin "Dersim Belediyesi" olarak değiştirilmesi yönünde alınan karar için yarın suç duyurusunda bulunacak

Vatan Partisi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Belediye Meclisi tarafından alınan belediyenin isminin değiştirilmesine yönelik karara ilişkin suç duyurusunda bulunulacak.



Açıklamada şöyle denildi:



"Vatan Partisi, Tunceli Belediye Meclisi tarafından 'Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi' denilerek alınan ve Cumhuriyet’e meydan okuma anlamına gelen kararla ilgili Genel Sekreter Utku Reyhan başkanlığında bir heyetle Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır."



Yarın saat 13.00'te Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak olan Vatan Partisi heyeti, daha sonra suç duyurusunu yetkililere verecek.



Tunceli Belediye Meclisi'nin kararının uygulamaya konulabilmesi için Tunceli Valiliği'nin onayı gerekiyor.



Onay verilmesi durumunda ise iptal davası açılabiliyor.



ulusal.com.tr