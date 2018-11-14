Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı 'Hatasını kabul etmeye' çağırdı. Reyhan, 'Bir Cumhuriyet Kurumu olarak Diyanet'in ve onun başkanının görevi, Atatürk düşmanlığı tescilli kişileri ziyaret olamaz' dedi.

"Keşke Yunan kazansaydı", "Atatürk gavur rejimi kurdu" sözleriyle tepki çeken Kadir Mısıroğlu'nu 9 Kasım'da ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik eleştiriler sürüyor. Yazılı açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Bu tavırlar Vatan Savaşı verdiğimiz koşullarda iç cephemizde zaafiyet yaratmaktadır. Sorumsuzca bir davranıştır" ifadelerini kullandı.



Reyhan'ın açıklaması şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sözde tarihçi olan Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ederek kabul edilemez bir davranış sergilemiştir.

Bir Cumhuriyet Kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığının ve onun başkanının görevi, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı tescilli kişileri ziyaret olamaz. Hele hele bir bilim insanı olan Erbaş'ın, belgesiz komplo teorilerini gerçek tarih diye topluma sunmaya çalışan bir meczubu muhatap alması devletin ve kurumun ciddiyetine uygun bir davranış olmamıştır.

Ülkemiz ABD ve piyonlarına karşı bir Vatan Savaşı vermektedir. Böylesine çetin bir süreçte yetkili konumda olanların devlet ciddiyetine uygun davranmaları gerekir. Her fırsatta Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden Mısıroğlu'nu ziyaret etmek, ülkede yeni kutuplaşmalara yol açmaktadır. Bu tavırlar Vatan Savaşı verdiğimiz koşullarda iç cephemizde zaafiyet yaratmaktadır. Sorumsuzca bir davranıştır. Sayın Erbaş'ın kamuoyu önünde hatasını kabul etmesi bu gerilimlere de bir son verecektir. Hatayı kabul etmek erdemdir."