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Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi

Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, felç geçiren oyuncu Ercan Yazgan'ın hasta yatağındaki fotoğrafının paylaşılmasına tepki gösterdi. Reyhan, "Kimsenin hasta yatağında fotoğrafları yayınlanmamalı. O, Türkiye'ye mal olmuş değerli bir oyuncu. Toplumun belleğinde canlandırdığı karakterlerle kalmalı. Yanlış bir gazetecilik. Hayatta her şey 'tık' değil" ifadelerini kullandı. Reyhan, Yazgan'a acil şifalar diledi

Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, felç geçiren oyuncu Ercan Yazgan ile ilgili basına tepki gösterdi.

Reyhan, kimsenin hasta yatağında fotoğrafının yayınlanmaması gerektiğini belirtti.

Yazgan'ın Türkiye'ye mâl olan değerli bir oyuncu olduğunu belirten Reyhan, "Toplumun belleğinde canlandırdığı karakterlerle kalmalı" ifadelerini kullandı.

Utku Reyhan'ın paylaşımları şu şekilde:

"Kimsenin hasta yatağında fotoğrafları yayınlanmamalı. 

O, Türkiye'ye mal olmuş değerli bir oyuncu. 

Toplumun belleğinde canlandırdığı karakterlerle kalmalı. 

Yanlış bir gazetecilik. Hayatta her şey "tık" değil. 

Bu vesileyle değerli sanatçımız Ercan Yazgan'a acil şifalar diliyoruz.

"Kaygısızlar", Türk dizi tarihinin en absürt ve en başarılı komedisiydi. 

Dizinin ana karakteri "Memnun Kaygısız"ı ölümsüz yapan değerli oyuncu Ercan Yazgan'ın sağlığına kavuşarak yeniden sahnelere ve ekranlara dönmesi en büyük dileğimiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #utku reyhan #Ercan Yazgan
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