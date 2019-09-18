Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, İl Sekreteri Erdoğan Aslanoğlu, İl Başkan Yardımcısı Nuray Kaya, İl Yöneticisi Eylem Aşamdır ve Esenler İlçe Başkanı Oktay Şahin, 17 Eylül 2019 Salı günü Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu makamında ziyaret etti

Görüşmede, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan davet sonucu Vatan Partisi heyetinin 1 – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında yaptığı Pekin, Şangay ve Hangzhou ziyaretlerindeki gelişmeler değerlendirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin yerel yönetimleri hakkında edinilen bilgiler sonucu daha fazla işbirliği yapılması vurgulandı.







Dikmen, Vatan Partisi’nin 12 Eylül 2019’da yaptığı basın açıklamasıyla Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemine destek olmak, diğer mağdur anneleri cesaretlendirmek ve bu eylemleri Türkiye geneline yaymak amacıyla başlattıkları imza kampanyasını aktardı. Bu konuyla ilgili İstanbul’da neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye ile Irak’ın kuzeyinde verdiği mücadeleye de değinildi. Türk Ordusunun ve polisimizin teröre karşı verdiği mücadelede hep birlikte olduğu vurgulandı.



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