Vatan Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Bülent Okay'ı ilan etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yalçın Büyükdağlı, jeortermal rantına dikkat çekti. Trabzon'u yeniden yaratmak için yola çıkan Büyükşehir Adayı İnci Güngör yerel radyoya konuk oldu. Vatan Partisi Bursa İl Örgütü ise yerel seçimlere doğru giderken medya sansürüne dikkat çekmek için FOX TV önündeydi.

Vatan Partisi Antalya'da Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Turizmin Başkentini yönetmeye turizmci aday Bülent Okay talip oldu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü'de aday tanıtım toplantısına katıldı.



Vatan Partisi Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Didim Şubesi'nin düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.



Büyükdağlı, daha çok para kazanmak uğruna zehirli atıklar için gerekli önlemi almayan jeotermal santralleri gecekondu yatırımı olarak niteledi. Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu yetkiyi kullanmadığını söyledi.



Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu da çalışmalarına Karşıyaka Çarşı’da esnaf ziyaretiyle devam etti.



Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı İnci Güngör, seçim çalışmalarına devam ediyor. Güngör, bölgenin yerel radyosu Bayrak FM'e konuk oldu, gazetecilerin sorularini yanitladi.



Vatan Partisi Bursa İl Örgütü ise FOX TV'yi protesto etti. Bursa'da yaptığı programda sadece AKP ve CHP adaylarına yer veren İsmail Küçükka'ya tepki gösterildi.



Açıklamayı Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Ünal yaptı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ

KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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