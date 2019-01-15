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Vatan Partisi'nden 'Güvenli Bölge' uyarısı

Vatan Partisi, PKK/PYD'nin 20 milden değil bütün Suriye'den temizleneceğini vurguladı. Partinin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, bunun formülünü de açıkladı. "Bütün kapılar Şam'a çıkıyor" diyen Soner, "PKK sadece sınırımızda değil bütün Suriye'de beyaz bayrak çekeceğini" söyledi.

Vatan Partisi'nden 'Güvenli Bölge' uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı duruşu ve Ankara'nın mesajları Amerika'yı harekete geçirdi. Güvenli bölge tuzağı bu kez PYD/YPG'siz masaya kondu.
"Çünkü TSK sınırda kararlı bir şekilde harekât hazırlığı yaptı ve Fırat'ın doğusunda PKK'yı SDG vesaireyi dağıtacağını sergiledi Amerika bu harekatı durdurmak için bu öneriyi yapıyor."

Vatan Partisi büyük resme işaret etti.
"Güvenli bölge PKK unsurlarının 20 mil yani 32 kilometre alandan çekilmesini öngörüyor. Bu olumlu bir gelişme ancak biz bununla yetinilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz."

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, PKK/PYD'nin 20 milden değil bütün Suriye'den temizleneceğini belirtti.
"Vatan Partisi olarak bizim önermiz bütün Suriye'nin PKK/PYD unsurlarından temizlenmesi. Bunun için gereken şey Türkiye'nin derhal ve derhal Şam'la işbirliğini başlatması demek."

Türkiye, Suriye konusunda hem sahada hem masada güçlü... Ancak Şam ile işbirliğinin eksikliği terörle mücadelede bir engel. PKK'nın tüm Suriye'de ve hatta Irak'ta beyaz bayrak çekmesini sağlayacak formül Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la anlaşmak. Yunus Soner de "Bütün kalıparın Şam'a açıldığını" ifade etti.
"Bütün kapılar Şam'a çıkıyor. Esad hükümeti Türkiye kendileriyle görüşmeye başladığı anda PKK'yı Türkiye'ye teslim etmeye hazır. Bunu yaptığınız takdirde PKK sadece sınırımızda değil bütün Suriye'de beyaz bayrak çekecektir."

Soner hükümeti tampon bölge konusununda uyardı...
"Vatan Partisi olarak tampon bölgeyi PKK sorununa nihai sorun olarak görmüyoruz. Güvenli bölge için attığınız adım güvenli bölgenin dışındaki PYD/SDG özerkliğini kabul etmek anlamına geliyorsa ki Amerika böyle bir talep öne sürebilir. O zaman bu adım yanlış bir adım olur."


PKK BÜTÜN SURİYE'DEN TEMİZLENECEK
VATAN PARTİSİ FORMÜLÜ AÇIKLADI: ŞAM İLE İŞBİRLİĞİ

SONER: BÜTÜN KAPILAR ŞAM'A ÇIKIYOR

VATAN PARTİSİ UYARDI
SONER: GÜVENLİ BÖLGE PYD'NİN ÖZERKLİĞİ ANLAMINA GELEBİLİR

Etiketler; #vatan partisi #pkk #pyd #şam
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