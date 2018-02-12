Terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin 3'üncü Olağan Kurultayına ilişkin terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan hakkında açıldığını duyurdu. Vatan Partisi de teröre destek veren HDP'nin derhal kapatılması için Türk yargısına çağrı yaptı

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen HDP'nin 3'üncü Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma açıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın HDP'li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan hakkında açıldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada "Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.



'HDP DERHAL KAPATILSIN' ÇAĞRISI



Kurultaya ilişkin bir tepki de Vatan Partisi'nden geldi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, teröre destek verdiği ortada olan HDP'nin derhal kapatılması için yargıya çağrı yaptı.



HABER: GÜRKAN DEMİR-HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



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