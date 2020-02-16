Vatan Partisi'nden Hilmi Özkök'e tepki

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e tepki gösterdi. FETÖ’nün siyasi ayağının çözülmesi için de somut öneri sundu.

FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin tartışmalar giderek büyüyor. Tartışmalarla birlikte eski genelkurmay başkanlarından da açıklamalar geldi. Son olarak açıklama yapan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi “Benim FETÖ'nün evveli ve sonrasıyla hiçbir ilişkim olmadı” demişti.

Özkök’ün açıklamalarına tepki de Vatan Partisi’nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Özkök’ün genelkurmay başkanlığı dönemindeki rolünü anlattı, eleştirilerini sıraladı.

Avukat Nusret Senem devam eden siyasi ayak tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. FETÖ’yle mücadelenin bitmediğini vurgulayan Senem, siyasi ayak sorununun çözümü için üç somut öneride bulundu. İlk öneri, darbe davalarında yargılananlara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanma hükmü getirilmesi yönünde. Senem, FETÖ üyeliğinden yargılananların yüzde 40’ına itirafçı olduklarında cezai indirim uygulanırken, darbe davalarında yargılananlara uygulanmadığını ifade etti.

Senem, yargı camiasında yaşanan sorunlara ilişkin de konuştu. Hakim ve Savcılar Kurulu’nun olağanüstü hal düzenlemesi kapsamında ihraçlar yaptığını aktardı. “Soruşturma usulüne geri dönülmeli” dedi.



HABER: BUSE GENÇTÜK / KAMERA:UĞUR PİDECİ

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