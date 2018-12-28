Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Bayram Yurtçiçek, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Ankara'dan yönetilmez... "Kent Anayasası yapacağız" sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu’nun özerklik açıklaması yaptığını belirten Yurtçiçek “O zaman Diyarbakır da Ankara’dan yönetilmez” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi’nden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na özerklik tepkisi geldi.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Bayram Yurtçiçek, İmamoğlu'nun "İstanbul Ankara'dan yönetilmez... Kent Anayasası yapacağız" sözlerini eleştirdi.

"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu aday tanıtım toplantısında bir özerklik programı açıkladı. Bu programın birinci maddesi, merkezi ulusal devletin zayıflatılmasıdır. Bunu ‘İstanbul Ankara’dan yönetilemez’ diyerek açıkladı. Bu anlayışı doğru kabul edersek, o zaman Diyarbakır da, Erzurum da, İzmir de, Van da Ankara’dan yönetilemez."



Partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapan Yurtçiçek, kent anayasasının bölücülük olduğunu savundu.

"Kent Anayasası’ girişimi, örtük ve utangaç bir bölücü anayasa girişimidir. Sayın İmamoğlu tarafından açıklanan bu program aynı zamanda CHP’nin, HDP ile kurulan ittifakının programıdır."



Bayram Yurtçiçek ayrıca CHP’nin geldiği noktanın üzüntü verici olduğunu da kaydetti.

"Dolayısıyla Sayın İmamoğlu’nun açıkladığı program CHP’nin daha önce açıkladığı özerklik programı ile uyum içindedir. Bu program aslında, 2015 yılında PKK’nın 5 il ve ilçede ilan ettiği özerklikten başka bir şey değildir."







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