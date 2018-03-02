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Vatan Partisi'nden imza seferberliği

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için 100 bin imza kampanyasına hız verdi. Antalya İl Başkanlığı da bu7 amaçla imza masası açtı. Hedef ise Perinçek için 200 bin imza toplamak.

Vatan Partisi'nden imza seferberliği

Vatan Partisi'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlattığı çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Antalya’da partililer, 100 bin imza kampanyası için alandaydı. İl Başkanı Ahmet Özbay, kamuoyuna seslendi.

Vatan Partisi Lideri Perinçek'in adaylığı için imza masaları kuruldu. Yurttaşların ilgisi yoğun oldu.

"100 bin değil, 200 bin imza" diyen Vatan Partililer, tüm yurttaşları destek vermeye çağırdı.

Haber-Kamera: Devrim Aşkın Karasoy
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #cumhurbaşkanı adayı #doğu perinçek #Antalya İl Başkanlığı
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