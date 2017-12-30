İran'daki eylemlerde Amerika neden aktif? Uzmanlara göre, Amerika bölge ülkelerinin arasına nifak sokmak için eylemlerden faydalanmak istiyor.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, İran halkının Washington'un beklentilerine karşılık vermeyeceğini söyledi.
Gültekin, İran'daki olayların Türkiye'ye sıçratılmak istenebileceği uyarısında bulundu, Ankara'ya önemli çağrı yaptı.
Bir açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan geldi. Yılmaz da benzer bir uyarı yaptı.
ulusal.com.tr
Amerika İran'daki eylemleri neden destekliyor? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı "Pekişen bölge ülkelerinin birliğini bozmak"... Washington'dan göstericileri destekleyen açıklamaların peş peşe gelmesi de dikkat çekici. Türkiye ise buradaki olayların kendisine gelebileceğini görmeli ve buna göre tavır almalı
İran'daki eylemlerde Amerika neden aktif? Uzmanlara göre, Amerika bölge ülkelerinin arasına nifak sokmak için eylemlerden faydalanmak istiyor.
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