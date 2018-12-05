“Astana sürecinin ipini çekme vakti geldi” diyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye ziyareti tepkilerle başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jeffrey’nin Astana açıklamasını “çok talihsiz” olarak niteledi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da, ABD temsilcisine sert tepki gösterdi.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD varlığını meşrulaştırmak. Astana sürecini baltalamak.



ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ajandasındaki bu başlıklarla Türkiye’ye geliyor.



5-14 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün’de temaslarda bulunacak olan Jeffrey’ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan eleştiri geldi.



Brüksel’de konuşan Çavuşoğlu, ABD temsilcisinin “Astana sürecinin ipini çekmenin zamanı geldi” ifadelerini değerlendirdi.



Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Jeffrey’nin ziyaretinin Fırat’ın doğusuyla ilgili olduğunu da vurguladı.



Jeffrey’ye bir tepki de Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’dan geldi.

Utku Reyhan, "Astana sürecinin fişini çekmeten bahsediyor. Bu ancak kendi aklının fişini çekmiş biri tarafından söylenebilecek bir söz." dedi.



ABD’nin sürece müdahale etme şansı olmadığını belirten Reyhan, Astana’nın önemini anlattı.

Reyhan, "Bugün Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye’nin tüm terör örgütlerinden, PKK’dan IŞİD’den temizlenmesinin tek yolu Astana Süreci’nin başarısından geçiyor. Türkiye, Suriye ve İran önemli bir birliktelik sergiliyorlar." diye konuştu.



Jeffrey’nin Türkiye’de görüşeceği yetkililerle Suriye’deki son durumu ele alması ve “Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu” oluşturulması bekleniyor.



Aynı zamanda ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, 3 Aralık’ta Washington’da yaptığı açıklamada Astana sürecinin başarısız olduğunu iddia etmişti.





ulusal.com.tr

