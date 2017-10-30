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Vatan Partisi'nden maden işçilerine destek

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen torba yasanın 58. maddesine tepkiler sürüyor. Vatan Partisi yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait maden sahalarının parçalara ayrılarak özelleştirilmesini öngören düzenlemeye karşı mücadele yürüten Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) destek ziyaretinde bulundu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Zonguldak İl Başkanı Ali Seydi Tatar ve Parti yöneticilerinden oluşan heyet GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska ve şube başkanları ile görüştü

Vatan Partisi'nden maden işçilerine destek

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen torba yasanın 58. maddesine tepkiler sürüyor. Vatan Partisi yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait maden sahalarının parçalara ayrılarak özelleştirilmesini öngören düzenlemeye karşı mücadele yürüten Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) destek ziyaretinde bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Zonguldak İl Başkanı Ali Seydi Tatar ve Parti yöneticilerinden oluşan heyet GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska ve şube başkanları ile görüştü. 

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adnan Tıska, Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek gibi son dönemde yaşanan maden cinayetlerinin tümünün özel sektörce işletilen sahalarda meydana geldiğini hatırlatarak torba yasadaki 58. maddenin yeni iş cinayetlerine davetiye çıkardığını belirtti. Tıska, sendika olarak bütün şubeleriyle özelleştirme sürecine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Türkiye’nin 1,5 milyar ton kömür rezervi olduğunu söyleyen Tıska, 15 bin kişilik norm kadrolarının olduğunu buna karşılık ise yaklaşık 7 bin 500 işçinin görev yaptığını hatırlatarak; “Gelin, işçi sayısını artıralım. Türkiye’nin ihtiyacı olan kömürü hep birlikte çıkartalım.” dedi. 


Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, destekleri için Vatan Partisi yöneticilerine teşekkür etti. 

“DERHAL VAZGEÇİN”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ise, “GMİS tarihi başarılarla dolu bir sendikamızdır. Bu mücadeleden de başarıyla çıkacağından eminiz. Bu, yalnızca, maden emekçilerinin Zonguldak’ın ve hatta bütün Türkiye’nin meselsidir. Vatan Partisi olarak özelleştirmelere karşı her zaman işçi sınıfımızın ve sendikaların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Buradan hükümete sesleniyoruz. Maden işçisi ve Zonguldak ayağa kalkmadan torba yasadan 58. maddeyi derhal çıkartın, bu ısrardan vazgeçin. Partimiz, bu süreçte GMİS ile omuz omuza olacaktır” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #tbmm
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