Gladyo’nun 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde yaptığı katliama ilişkin davanın avukatlarından Nusret Senem Ulusal Kanal’a konuştu. Senem, eylemin asıl hedefinin “Cumhuriyet ve Laiklik” olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin tarihinde kara bir leke olan Sivas katliamının 25’inci yıldönümünde dikkat çeken bir açıklama da Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem’den geldi.



Senem, yaşamını yitiren 35 aydının katledildiği olaylara ilişkin, zaman aşımına uğrayan davayı takip eden avukatlar arasındaydı.



Avukat Senem, Madımak olaylarına ilişkin hedefin kişiler olmadığına ve asıl hedefin Cumhuriyet olduğuna dikkat çekti.



O gün orada bulunanlar ve yaşamını yitirenler arasında dönemin Aydınlık Gazetesi yazarları ve İşçi Partisi üyeleri de vardı.





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ