Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için 100 bin kampanyasına hız veriyor. Muğla İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya CHP ve AKP'den de katılım oldu. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i aday gösterebilmek için Muğla'da en az 20 bin imza toplama hedefi konuldu

Muğla'nın öncüleri, 20 bin imza için bir araya geldi. Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için harekete geçti.



Yapılan toplantıya Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ve Görev Vakfı temsilcileri katıldı.



Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik süreci değerlendirdi.



Toplantıda konuşan İlker Yücel, Doğu Perinçek’in Tayyip Erdoğan karşısındaki tek kuvvet olduğuna dikkat çekti.



Konuşmaların ardından AKP ve CHP'den istifa ederek Vatan Partisi'ne katılanlara üyelik rozetleri takıldı.



Cumhurbaşkanlığına resmi adaylık için Muğla'dan en az 20 bin imza hedefinin konulduğu toplantı bu görüntülerle son buldu.



HABER-KAMERA: ANIL HANÇERLİ

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