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Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden Çin-Türkiye işbirliğini hedef alan söylemlerine cevap verdi.

Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden Çin-Türkiye işbirliğini hedef alan söylemlerine cevap verdi.
 
Utku Reyhan, “Sırtında yumurta küfesi olmayan, milletinin çıkarlarını düşünmeyen Milliyetçilik olmaz.ABD'nin, BBC'nin, AP'nin "Türkistan'da zulüm" yalanlarını, nasıl olsa birileri alkışlar umuduyla tekrar ederek milliyetçilik olmaz. Uygurların varsa sorunlarının çözümü Çin ile dostluktan geçer, düşmanlıktan değil. Gerçekten milliyetçi olan herkes, her meseleye milletinin çıkarları üzerinden bakar.” ifadelerini kullandı.
 
Destici ne demişti?
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef almış ve İsrail’in Filistinlilere yaptığının bir benzerini Çin’in Uygurlulara yaptığını iddia ederek "Perinçek zihniyetiyle bu olaya sırt çevirmemiz kabul edilemez" demişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #utku reyhan #büyük birlik partisi #mustafa destici #doğu perinçek
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