Vatan Partisi yurt genelinde yaptığı eylemlerle Suriye'ye yapılan emperyalist saldırıyı protesto etti. İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Düzce ve Malatya'da yapılan eylemlerde Suriye'ye saldıran üçlü çeteye sert tepki gösterildi, Suriye devleti ve halkına destek mesajı gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin saldırıya verdiği destek ise sert sözlerle eleştirildi.

Vatan Partisi yurt genelinde yaptığı eylemlerle Amerika ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı saldırıya sert tepki gösterdi.



Saldırıya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan , AKP hükümeti ve muhalefet partileri de tepkilerin hedefindeydi.



İstanbul Kadıköy'de yapılan eylemde konuşan Vatan Partisi İstanbul Başkanı Erkan Önsel, Amerika'nın bölgede kaybettiğini vurguladı.



Önsel, saldırıya karşı göğsünü siper eden Suriye Devleti ve halkınına da destek mesajı gönderdi.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı, AKP'nin vatanseverlerine de çağrı yaptı.



Vatan Partililer, Antalya'da da, Suriye'ye dönük emperyalist saldırıya karşı alanlara çıktı. Yapılan basın açıklamasının ardından Vatan Partililer, kent merkezinde koridor oluşturdu, sloganlarla Suriye Türkiye kardeşliğine vurgu yaptı.



Düzce'de basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Fethi Sönmez, Cumhurbaşkanı'nı uyarı vardı.



Burası da Aydın... Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak, Suriye'ye dostluk mesajı yolladı.



Bir açıklama da İzmir'den geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Dr. Rıfat Mutlu Suriye'ye yapılan emperyalist saldırıya karşı "Suriye'nin yanındayız" dedi.



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