İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

Vatan Partisi'nden önemli çağrı

Vatan Partisi yurt genelinde yaptığı eylemlerle Suriye'ye yapılan emperyalist saldırıyı protesto etti. İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Düzce ve Malatya'da yapılan eylemlerde Suriye'ye saldıran üçlü çeteye sert tepki gösterildi, Suriye devleti ve halkına destek mesajı gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin saldırıya verdiği destek ise sert sözlerle eleştirildi.

Vatan Partisi'nden önemli çağrı

Vatan Partisi yurt genelinde yaptığı eylemlerle Amerika ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı saldırıya sert  tepki gösterdi. 

Saldırıya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan , AKP hükümeti ve muhalefet partileri de tepkilerin hedefindeydi. 

İstanbul Kadıköy'de yapılan eylemde konuşan Vatan Partisi İstanbul Başkanı Erkan Önsel, Amerika'nın bölgede kaybettiğini vurguladı. 

Önsel, saldırıya karşı göğsünü siper eden Suriye Devleti ve halkınına da destek mesajı gönderdi. 

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı,  AKP'nin vatanseverlerine de çağrı yaptı. 

Vatan Partililer, Antalya'da da, Suriye'ye dönük emperyalist saldırıya karşı alanlara çıktı. Yapılan basın açıklamasının ardından Vatan Partililer, kent merkezinde koridor oluşturdu, sloganlarla Suriye Türkiye kardeşliğine vurgu yaptı.   

Düzce'de basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Fethi Sönmez, Cumhurbaşkanı'nı uyarı vardı.

Burası da Aydın... Vatan Partisi İl Başkanı Emre Albayrak, Suriye'ye dostluk mesajı yolladı.

Bir açıklama da İzmir'den geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Dr. Rıfat Mutlu Suriye'ye yapılan emperyalist saldırıya karşı "Suriye'nin yanındayız" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #batı #abd #amerika #erdoğan #AKP #türkiye #suriye #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.