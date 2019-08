Vatan Partisi'nden Pucca açıklaması

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek, bağımlılığın normalleştirilmesi ile başlar. 6 kitap yazan(!) Pucca, bu ifadelerin doğurabileceği sonuçları görememekte midir? İlgili tivitler, gençlerin uyuşturucu kullanımı konusundaki zarar algısını açıkça bozmaktadır. Uyuşturucunun o kadar da kötü bir şey olmadığı, kullanımının tehlike içermediği hatta uyuşturucu ticaretinin meşru sayılabileceği yönünde mesajlar vermektedir. Pucca, ağırlığı gençlerden oluşan ve 2 milyona yakın takipçisi olan biridir. Sorumlu davranması beklenmektedir. Çünkü; 15-25 yaşları arasındaki gençler, uyuşturucu için risk grubundadır." açıklaması yaptı

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan açıklama yaptı.



Kadan, şunları belirtti:



"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ’Pucca’ takma ismini kullanan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ‘ suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına ilişkin karar için istinaf kanun yoluna başvurmuş, gerekçesinde de sanık Pınar Karagöz’ün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin ‘’uyuşturucu madde kullanımının özendirme’ suçunun unsurlarının oluşmaması nedeniyle verilen mahkumiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirmiştir.



Söz konusu suç TCK 190.maddede “Kamunun Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş, kolaylaştırmak ve özendirmek olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Kolaylaştırma suçunun unsurları yer temin etmek, uyuşturucu kullanımı için malzeme sağlamak, uyuşturucu kullanan kişinin yakalanmasını önlemek ve uyuşturucu madde kullanılması için bilgilendirmede bulunmak olarak tarif edilirken; uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yapmak da TCK Madde 190/1-c’de suç olarak tanımlanmıştır.



AYIPLANAN, KINANAN BİR DAVRANIŞ DEĞİL ALENEN SUÇ



Başsavcılık gerekçesinde 'Bir düşünce toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez' yorumunu yapmıştır ancak ayıplanan, kınanan bir durum değil alenen işlenen bir suç söz konusudur. Uyuşturucuya özendirme 'kamu sağlığına karşı işlenen suçlar' kapsamındadır ve uyuşturucu kullanımın “ayıplanan, kınanan” bir davranış olarak hafifletilmesi de toplum sağlığına zarar verir, ciddi bir yanlıştır.Uyuşturucuyu normalleştiren her şey kamu sağlığını tehdit eder.



GENÇLERİN ZARAR ALGISINI BOZUYOR



Uyuşturucu kullanımını özendirmek, bağımlılığın normalleştirilmesi ile başlar. 6 kitap yazan(!) Pucca, bu ifadelerin doğurabileceği sonuçları görememekte midir? İlgili tivitler, gençlerin uyuşturucu kullanımı konusundaki zarar algısını açıkça bozmaktadır. Uyuşturucunun o kadar da kötü bir şey olmadığı, kullanımının tehlike içermediği hatta uyuşturucu ticaretinin meşru sayılabileceği yönünde mesajlar vermektedir.



Pucca, ağırlığı gençlerden oluşan ve 2 milyona yakın takipçisi olan biridir. Sorumlu davranması beklenmektedir. Çünkü; 15-25 yaşları arasındaki gençler, uyuşturucu için risk grubundadır.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DE SINIRLARI VARDIR



Sosyal medya aracılığı ile uyuşturucu kullanmayı normalleştirmek, uyuşturucu maddeler hakkında bilgilendirme yapmak hatta pek çok kişinin ekmek kapısı olduğunu dile getirmek ifade özgürlüğü kapsamında görülemez. İfade özgürlüğü temel insan hakları içinde önemli haklardan olmakla birlikte mutlak bir hak olmayıp bu özgürlük hakkında birtakım sınırlandırmalar de kabul görmektedir. İfade özgürlüğü kadar, bu özgürlüğün sınırları da bir toplumun gelişmişliğini belirlemektedir. Bireysel özgürlük ile kamu yararı çatıştığında kamu önceliklidir.



Derdimiz Pucca’nın cezalandırılması değil uyuşturucu ile mücadelenin sekteye uğratılmamasıdır. Her geçen gün kullanımı yaygınlaşan ve artarak devam eden, küçük yaşlardaki çocukların bile bulabildiği uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ciddiyetle yürütülmelidir. Bu mücadele, bağımlıyı tedavi ve rehabilite etmekten ibaret değildir. Maddeye başlamanın önlenmesi her şeyden önceliklidir. İşte buna önleme çalışmaları diyoruz. Uyuşturucuya özendirme suçunu tanımlayan yasa, önleme çalışmalarında kritik bir dayanaktır. Caydırıcıdır. Kararlılıkla ve cesaretle uygulanmalıdır. Ülkenin geleceği olan gençler, algı operasyonları sonucu yaratılan kamuoyu baskısına feda edilmemelidir."



ulusal.com.tr