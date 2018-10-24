Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Elif İlhamoğlu, Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Kadın, çocuk ve gençlik merkezlerini ziyaret eden heyet, Suriye'de yaraların sarıldığını gözlemledi.

Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Vatan Partisi heyeti Türkiye'ye döndü.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı.



Heyet, Suriye’de şehit aileleri, öksüz çocuklar, yoksullar için açılan kadın, çocuk ve gençlik merkezlerini ziyaret etti. Bu merkezlerde ihtiyacı olanlara ücretsiz sağlık, eğitim, spor, ve çeşitli mesleki eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri bitirenler sertifika sahibi olup, iş imkanları buluyor.



Elif İlhamoğlu Şam'daki mevcut durumu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



İlhamoğlu, Suriyeli kadın ve çocukların Türkiye'ye ve Vatan Partisi'ne bakışını da anlattı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil de Suriye Ulusal Senfoni Orkestrası’nın sanatçı seçmeleri için düzenlenen sınavda jüride yer aldı. Özdil, "Savaş koşullarında kendilerini böyle güzel yetiştirmeleri çok değerli. Bu genç sanatçıların her biri benim gözümde kahraman." dedi.





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