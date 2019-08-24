Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve cinayete kurban giden tüm kadınlar için toplanıyor

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve cinayete kurban giden tüm kadınlar için toplanıyor.



Vatan Partisi, Kadın Cinayetlerine karşı "Sessiz kalma, Sorumlu Ol, Mücadele Et" sloganıyla yürümek ve basın açıklaması yapmak için Ankaralıları 25 Ağustos Pazar günü saat 15.30'da Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanmaya çağırdı.



Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yapılacak açıklamada Kadına Şiddeti Önlemek İçin Toplumsal Seferberlik programını açıklayacak.



Çağrıda meselenin parti meselesi olmadığı vurgulanarak tüm vatandaşlar yürüyüşe davet edildi.



ulusal.com.tr



