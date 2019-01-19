"Etnik köken üzerinden bir kurtuluş umudu yaratılmaz"

17 Ocak 2019 Perşembe günü yayımlanan Star Gazetesi'nin, manşetten duyurduğu "Kürtlerin Umudu Güvenli Bölge" başlıklı haberine, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım tepki gösterdi.



Yıldırım, "Bu kafayla bölge barışı sağlanabilir mi? Etnik köken üzerinden bir kurtuluş umudu yaratmak ve bunu da ABD'nin ortaya attığı projeye bağlamak gazetecilik değildir." dedi.



Yıldırım, "Kürt Alim artık derslerine Türkiye'de devam ediyor." şeklinde ki haber içeriğinde barındırılan demeçlere ilişkin, "Kaldı ki, bu sözde ''Alim'' ile IŞİD arasında ne fark var? Ne alimi, ne dersi veriyor? Fizik, kimya mı anlatıyor?" diyerek tepki gösterdi.



