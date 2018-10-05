Suriye'den gelen "şartlı normalleştirme" açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan, "Suriye halkı seçimini yaptıktan sonra Suriye'yi sahiplerine terk edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca "Amerika'nın bölgeye devlet davetiyle gelmediğini" vurguladı.

İdlib mutabakatı, Fırat’ın doğusu... Ve olası yeni operasyonlar ... Suriye gündemi yoğun.



Ankara-Şam hattında diplomatik düzeyde hatlar kapalı görünse de istihbarat seviyesinde temaslar gerçekleşiyor.



Suriye'nin "şartlı normalleşme" teklifine Türkiye'den yanıt gecikmedi. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Türkiye ile "gelecekte ilişkileri normalleştirmenin gerekli" olduğunu söylemişti. Buna şart olarak da Türkiye'nin askerilerini Suriye'den çekmesini sunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT World Forum'unda konuştu. Siyasi sürece işaret etti...



Erdoğan, Amerika'yı da sert sözlerle eleştirdi.



Amerika'nın desteklediği PKK ile bölgede işgalci güç olduğunu bu ifadelerle anlattı Cumhurbaşkanı...



Vatan Partisi'nden de önemli bir uyarı geldi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, terörle mücadelede Suriye hükümetiyle ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.



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