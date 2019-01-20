Vatan Partisi Sakarya İl Başkanlığı, bugün Sakarya'da Tank Palet Fabrikası işçilerinin düzenlediği mitinge katıldı

Daha önceden Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası düzenleyen Vatan Partisi, bugünkü mitingde de yer aldı. Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Ağralı, Tank Palet Fabrikasının 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına verilmesini, milli savunma sanayine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine vurulan ikinci bir balyoz tertibi olarak niteledi.



Savaşan Ordunun Direncini Kırıyorsunuz!

"Savaşan bir ordunun silahını elinden alıyor, direncini kırıyor, manevra kabiliyetini ortadan kaldırıyorsunuz" diyerek hükümete tepki gösteren Ağralı, "Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi, toplumsal boyutu ile işsizler ordusu yaratarak çalışanları disiplin altına alacaktır. 'Şu ücretle çalışmıyorsan, dışarıda asgari ücretle çalışacak işsizler ordusu var' denilecek.



Yalan: 'Çalışan Hakları Korunacak'

Şimdi 'Çalışanların hakları korunacak' deniliyor. Bu büyük bir yalan! Çalışanlara dokunulmayan hiçbir özelleştirme yoktur. Bunu Şeker fabrikasının, zirai Donatım kurumunun ve Et kombinasının özelleştirmelerinde gördük" dedi. Ağralı şunları söyledi: "Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesinin durdurulması toplumsal mücadelenin boyutlarına bağlıdır. Dolayısıyla sadece harp işkolundaki işçilerin tek başına mücadelesinin başarı şansı yoktur. Türk-İş, DİSK ve Hak-İş Konfederasyonları ve tüm sendikaları üretimden gelen gücünü kullanması gerekir. Vatan Partisi ilke olarak tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı verilen haklı ve doğru mücadeleyi destekliyoruz." dedi.