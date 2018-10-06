Batman'da bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısına Vatan Partisinin İstanbul örgütü tepki gösterdi. Kadıköy ve Pendik ilçelerinde iki açıklama yapıldı. Terörün arkasındaki esas güç olan Amerika'ya tepki gösterdi, Vatan Partisi üyeleri...

Vatan Partisi İstanbul'da PKK'nın Batman'daki saldırısına karşı tepki gösterdi.



İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri yaşanan terör saldırısına ve terörün arkasındaki ABD’ye tepkiliydi.



Açıklmayı yapan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, terörün arkasında ABD’nin bulunduğunu söyledi.



Erbil, HDP'nin derhal kaptılması gerektiğini vurguladı.



Bir açıklamada Vatan Partisi Pendik İlçe Örgütü'nden geldi.



Açıklama yapan Vatan Partisi Pendil İlçe Başkanı Mevlüt Usta, "Teröre geçit vermeyeceğiz" dedi.



ulusal.com.tr