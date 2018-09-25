TOFAŞ'ın 15 gün üretimi durdurma kararının ardından Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut tarafından yapıldı. Bu krizin merkezinin Amerika olduğunu ifade eden Aykut, bu süreci yönetecek bir milli hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

Hacı Bektaş Aykut'un fabrika önünde yaptığı açıklama şöyle:



"Bugün vatan savaşının çetin koşullarını yaşamaktayız. ABD emperyalizmine karşı verilen savaşın tüm cephelerinde göğüs göğüse çarpışmaktayız. Ancak bu savaşın bir de ekonomik ayağı bulunmaktadır. Türkiye Turgut Özal'lardan bu yana Türk üreticisinin boynuna Amerikan zincirini geçirmiştir. Bu zincir AKP'nin 16 yıllık iktidarında da borçlanma ekonomisiyle ithalata bağlılıkla üreticiyi kıpırdayamz hale düşürmüştür. Ve bugün Bursa'da üretimin kalbi olan TOFAŞ 15 gün süreyle üretimi durdurma kararı almıştır. Bu kararla Bursa'nın kalbi durdurulmuştur, Türk üretiminin kalbi durdurulmuştur. Bu kararın müsebbibibi TOFAŞ yöneticileri değildir. TOFAŞ yetkililerine sesleniyoruz, biz sizlerin yanındayız. Bu karar sadece TOFAŞ ile de ilgili değildir. Bursa'da bir çok sanayici bu yönde kararlar almak zorunda kalmıştır. Buradan sesleniyoruz. Türkiye'de bir ekonomik kriz vardır bu bir gerçektir. Bunu inkar ederek bu krizle mücadele edilemez. İş adamlarının karşısına geçerek bu krizle mücadele edemez. Derhal Türkiye'nin sanayicisiyle üreticisiyle birlikte bir çözüm merkezi oluşturmalıdır. Derhal üretim ekonomisinin temelleri atılmalıdır. Türkiye'nin üretim envanteri çıkarılmalıdır. İthalat gümrük duvarları örülerek kontrol altına alınmalıdır. Şayet bu kriz inkar edilir, gerekli önlemler alınmazlarsa daha büyük toplumsal krizlerle karşı karşıya kalacağımız gün gibi ortadadır. Buradan TOFAŞ ve tüm emekçi sınıflara sesleniyorum. vereceğimiz emek mücadelesi aynı zamanda bir vatan mücadelesir. Bu krizin merkezi TOFAŞ değildir, Amerikadır. İşçi sınıfı bu mücadeleye bir vatan mücadelesi olarak yaklaşmalıdır. Bu ülkeyi yönetemeyen bu savaşın içinde yalpayalan AKP iktidarına da gerekli cevabı vermelidir emekçi sınıfları. Yalnız iktidara gerekli cevabı verirken başka bir tehlikenin yörüngeisndende uzak durunuz. Önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olan işçi hareketleri Amerika PKK FETÖ yönelndirmeleriyle salt iktidar karşıtlığına oturtulmamalıdır. Bu savaşı yönetecek tek güç Türki milleti ve Vatan Partisi'dir. Verilecek emek mücadelesi işçisiyle köylüsüyle esnafı ve sanayicisiyle birlikte omuz omuza verilmelidir. Bu süreç, yalpalama kaldırmaz. bu süreç devlet aklıyla milletin birliğiyle top yekün bir seferberlikle yönetilir. Vatan Partisi karargahından sesleniyorum. Bu süreçleri yönetecek bir milli hükümetin kurulması aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu gerçeği kabul edip buna göre hareket edin. Vatan Partisi olarak Cargill işçilerinin mücadelesinde olduğu gibi bugün burada olduğu gibi ve yarın her yerde emek ve vatan müacdelesinin merkezinde olacağız. Söz veriyoruz.Buradan TOFAŞ yönetimine ve Bursa'nın sanayicilerine sesleniyoruz. Bu sorun Türk Milleti'nin sorunudur. Burada Vatan Partisi'ne cephe almayın. Hep birlikte iktidara Türk milleti ve vatan savaşı temelinde yön verelim. Hep birlikte mücadele edelim. Biz TOFAŞ yöneticisinin de işçisinin de yanında omuz omuza mücadele etmeye hazırız."









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