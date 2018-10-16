Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Eczacı Meltem Ayvalı, Prof. Dr. Ercan Enç, ve MKK Üyesi, eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu’nun oluşturduğu heyet Türk Eczacılar Birliği’ni (TEB) ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Eczacı Meltem Ayvalı, Prof. Dr. Ercan Enç, ve MKK Üyesi, eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu’nun oluşturduğu heyet Türk Eczacılar Birliği’ni (TEB) ziyaret etti. TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ile bir araya gelen Vatan Partisi heyeti ekonomik krizin ilaç sektörüne ve eczacılığa etkileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Parti heyeti, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli ilaç üretimine geçilmesi için çözüm önerilerini aktardı, Türk Eczacı Birliği’nin görüşlerini aldı.



ÜRETİM EKONOMİSİNDE İLAÇ STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Türkiye’nin önünde vatan bütünlüğünün korunması ve üretim ekonomisine geçilmesi görevlerinin olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eczacı Meltem Ayvalı konuşmasında şunları dile getirdi: “Bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Bu krizden büyük çözümlerle ve üretim devrimiyle çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Dış tehlikeye karşı direnci sağlamak için de üretim ekonomişi şarttır. Üretimde ilacı stratejik öneme sahip bir ürün olarak ele alıyoruz. Hem halk sağlığının korunması açısından hem savaş, ambargo vb. koşullarda ilaç kritik bir üründür. Halkın sağlığı hiçbir koşulda tehlikeye atılamaz. Türkiye’nin temel ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının yerli üretimle sağlanması gerekiyor. Ülkemizin eczacılık alanındaki birikiminin yerli üretimi inşa edebileceğine inanıyoruz. Vatan Partisi olarak, meslek örgütümüzün görüşlerini önemsiyoruz. Bu üretim atılımı için toplumu bilgilendirmeli ve seferber etmeliyiz.”



KENDİ İLAÇLARIMIZI ÜRETMELİYİZ

TEB Başkanı Erdoğan Çolak da yerli ilacın üretimini önemsediklerini ifade etti. Erdoğan şunları söyledi: “Burada en önemli mesele, Türkiye maalesef üretim noktasından uzaklaşmış vaziyette. Üretim modelinden uzaklaştık. Neredeyse her alanda özelleştirmeye gidildi. Neredeyse her alanda üretmeden ithal eden hale geldik. Toplumun gelişmesi konusunda eğitim ve sağlık büyük önem taşıyor. Bu alanlarda ciddi atımlar atılması gerekir. Kendimize ait ilacımız yok. Yerli ilaç kavramı da havada kalıyor. Hem teşvik etmek hem de yatırımlarla desteklenmesi gerekiyor. Kamu hem destek hem de denetleme yapmalıdır. Kendi ilaçlarını üreten ülke konumuna gelmeliyiz. “



