Vatan Partisi, Türkiye Barolar Birliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, "Vatan Partisi heyetine, Türkiye Barolar Birliği'ni teşrif ettikleri için teşekkürlerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik ve barolara yönelik 'parçalayalım ve yok edelim ' projesi aslında Türk Milleti'nin birliğine yönelmiş bir projedir. Bu bir FETÖ projesidir. FETÖ ile PKK'nın yukarıda, üst yönetimde ortaklaşa hareket etttikleri bilinmektedir. Dolayısıyla bu iki hain örgütü arkadan destekleyenlerin projesidir" dedi.

​Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem'den oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Barolar Birliği'nin de içinde bulunduğu meslek kuruluşlarına yönelik olumsuz tutumuna karşı dayanışma ziyaretinde bulundu.



Görüşme sonrası Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan basın açıklamasında bulundu. TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu projeyi fısıldayanlar kripto FETÖ'dür, kripto PKK'dır" dedi.



Vatan Partisi heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Feyzioğlu şöyle konuştu:



"Vatan Partisi heyetine, Türkiye Barolar Birliği'ni teşrif ettikleri için teşekkürlerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye Barolar Birliği'ne yönelik ve barolara yönelik 'parçalayalım ve yok edelim ' projesi aslında Türk Milleti'nin birliğine yönelmiş bir projedir. Bu bir FETÖ projesidir. FETÖ ile PKK'nın yukarıda, üst yönetimde ortaklaşa hareket etttikleri bilinmektedir. Dolayısıyla bu iki hain örgütü arkadan destekleyenlerin projesidir."



Feyzioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bu hain projeyi yeni bir marifetmiş gibi birileri takdim etmişlerdir. 2013 senesinde, adını da vererek söylüyorum, FETÖ'nün 'Anadolu Barolar Birliği kuralım' şeklinde bir projesi vardı. Karşılığında da Mezopotamya Barolar Birliği'ni kuralım diye PKK'nın bir başka projesi vardı. Bir ilde birden fazla baro kurulsun şeklindeki bu yaklaşım ortaya bölücü, yıkıcı, devleti suçlayan ve devetin altını oyan yapıları çıkaracaktır" uyarısında bulundu.



"CUMHURBAŞKANIMIZ DEVLET AKLINDAN YOKSUN HAREKET ETMEKTEDİR"



​Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın söylemlerine dikkat çekti. ​Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef devlet aklından yoksun hareket etmektedir. Şu anda mehmetçiğimiz Afrin'de adım adım ilerliyor. Türkiye'nin güvenliği için, Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek için, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için can güvenliğimiz sağlansın diye mehmetçiğimiz canını ortaya koyarak savaşıyor. Tam bu savaşın ortasında milleti birleştirme sorumluğu makamında olan Cumhurbaşkanı, bırakın milleti birleştirmeyi avukatlarını, barolarını bölmeye yeltecek bir tutum içerisindedir. Bu bir devlet adamı tutumu olamaz" dedi.



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