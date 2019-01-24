Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan başkanlığında bir parti heyeti, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i ziyaret ederek Vatan Partisi’nin Maduro hükümetine desteğini iletti

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nde Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesi ve ABD Başkanı Trump’un, tivit atarak Venezuela’nın vatansever Maduro yönetimini tanımadığını açıklaması sonrası gelişen olaylar sonrası, Vatan Partisi’nden Venezuela Hükümeti’ne destek geldi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Başdanışmanı ve Eski Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu, Uluslararası İlişkiler Büro Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tunçer’den oluşan Vatan Partisi heyeti, Büyükelçi Reyes’i Büyükelçilikte ziyaret ederek Vatan Partisi'nin dayanışma ve desteklerini iletti.



Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında Genel Sekreter Utku Reyhan; “Beğenmediği yönetimleri silahla deviremeyen ABD emperyalizmi, artık tivitle darbe tezgâhlamaya kalkıştığını, hiçbir devletin, başka bir devletin yönetimini belirleyemeyeceğini, ABD’nin Türkiye’de de 15-16 Temmuz 2016 gecesi piyonu FETÖ eliyle darbe yapmaya kalkıştığını ama halkın ve ordunun direnci sayesinde darbeyi başaramadığını, Şimdi de Venezuela’daki piyonları aracılığıyla meşru Venezuela Hükümetine karşı kirli yollara başvurduğunu, Vatan Partisi olarak, ABD emperyalizmine karşı sonuna kadar Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti’nin, halkının ve devletinin yanında olduğumuzu” ifade etti.



Reyhan, Türkiye’de PKK ve FETÖ terör örgütleri ve onlarla bağlantılı, işbirliği halindeki yapılar dışında bütün Türk halkının Venezuela Hükümeti ve lideri Maduro’nun yanında olduğunu belirtti. Reyhan, iki ülkenin tarihinin benzerlik gösterdiğini ve Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü ile Venezuela’nın Simon Bolivar’ının aynı hedefte yolumuzu aydınlattığını ve ülkelerimizin kader birliği olduğuna dikkat çekti.



Büyükelçi Reyes buna karşılık Vatan Partisi heyetine şunları ifade etti:



"Venezuela hükümetinin bir tane seçilmiş devlet başkanı var o da Maduro'nun ta kendisidir. ABD dış politikada yine hataya imza atmıştır. Bu meşrutiyet sorununun ötesindedir. ABD bunu bir adım daha ileri götürerek, bir milletvekilini devlet başkanı olarak ilan etmiştir. ABD'nin çok uzun bir zamandan beri ülkemize karşı düşmanca tutumlarının bir başka tezahürüdür. ABD seçilmiş hükümete karşı uzun zamandır planlar yapıyor.



Venezuela'da bir devlet başkanı ancak ve ancak oylarla, demokratik yollarla iş başına gelir. Venezuela halkı, yüzde 67 oy vererek seçtiği Maduro'yu seçimlerde devlet başkanı ilan etmiştir. Bizim anayasamızı kabul etmeyen, devlet başkanımızı kabul etmeyen hiç kimsenin bizim içişlerimize müdahale etmesine asla izin vermeyiz. Venezuela halkı sokaklara kendisi çıkmış, hükümetinin yanında yer almıştır. Kendisini devlet başkanı ilan eden zatın hiçbir halk desteği yoktur, ABD'nin kuklasıdır.



Birbirini takip eden aşamaların sonucu, bir başka adımıdır bugün yaşanan. Trump, Obama'dan daha vahşi köpek. Tasmaları değişen tek bir köpek. Tek farkı, biri diğerinden daha vahşi. Şuanki yaşanan sürece, nerelerden geçip geldi. Medya, ekonomi savaşlarına maruz kalarak geldik. ABD yaptırımlarına karşı, veteranların gazileri konumundayız. Venezuela halkı emperyalizme karşı direnmeye devam edecek.



Halkım, Hükümetim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum başta Vatan Partisi olmak üzere bütün Türk halkına. Bizi olanlar karşısında bağırlarına bastılar. Bizim için Türkiye, tarihsel açıdan önemli bir örnek. Türkiye halkının büyük desteklerini hep hissediyoruz. Bunun için de şükranlarımızı sunuyoruz. Venezuela halkının gönlünde Türkiye'nin çok önemli bir yeri var."



Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yarın Aydınlık gazetesinde de yayınlanacak “ABD’nin Maduro’ya cikcikle darbe girişimi” başlıklı yazısını Büyükelçi Reyes’e dosya halinde sundu. Reyes, bu yazının kendileri için altın değerinde olduğunu, yazıyı Maduro’ya ileteceklerini ve Venezuela basınında da yayınlatacaklarını ifade etti. Büyükelçi Reyes de Vatan Partisi heyetine Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası’nın Türkçe baskısını hediye etti.



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