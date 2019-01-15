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Vatan Partisi'nden Venezuela'ya tebrik

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'e tebrik mesajı gönderdi. Mesajda "Venezuela, Avrasya ulusları ile birleşerek Amerikan emperyalizmin saldırılarını bertaraf etmiştir" denildi.

Vatan Partisi'nden Venezuela'ya tebrik

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesi kutladı. Venezuela Ankara Büyükelçisi Reyes'e iletilen mesajda şöyle denildi:

Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes,

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi,

Ant töreni vesilesiyle, ülkesinde ikinci defa seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Nicolas Maduro'yu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

ABD'nin darbe girişimlerine, ambargolarına, muhalefeti teröre yönlendirme çabalarına kahramanca direnen Başkan Maduro ve Venezuela halkı ve halk-ordu birliği bir kez daha kazanmıştır.

Venezuela, Avrasya ulusları ile birleşerek Amerikan emperyalizmin saldırılarını bertaraf etmiştir.

Venezuela’nın ABD’ye karşı zaferi; Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın ve en başta Türkiye’nin ABD’ye karşı zaferlerinin yanına yazılmıştır. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti’nin zaferi ile gurur duyuyoruz.

Bu zafer, çok kutuplu dünya yolunda köşe taşlarından biridir.

Sayın Maduro'nun ve Venezuela halkının bu başarısını tekrar tebrik ederek, Vatan Partisi olarak bu başarıyı sahiplendiğimizi bilmenizi isteriz.

Saygılarımla,

Utku Reyhan

Vatan Partisi Genel Sekreteri

Etiketler; #vatan partisi #utku reyhan #Venezuela
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