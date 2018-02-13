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Vatan Partisi'nden Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Vatan Partisi, yarın Yargıtay'a HDP'nin kapatılması için başvuru yapacak

Vatan Partisi'nden Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Vatan Partisi, Yargıtay'a HDP'nin kapatılması için başvuru yapacak.

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Vatan Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem, Partisinin HDP ile ilgili kapatma davası başvurusunu yarın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sunacak ve başvuru öncesinde basın açıklaması yapacaktır. 

HDP'nin işlediği suçların yer aldığı başvuru dosyası da basın mensuplarına dağıtılacaktır.

Tarih: 14 Şubat 2018, Çarşamba

Saat: 13.30

Adres: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

(Ehlibeyt Mahallesi, 1242. Cd. No:34, Balgat-Çankaya/Ankara)"

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #hdp #yargıtay #nusret senem
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