Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı adayı için imza vermesine yönelik engele karşı Vatan Partisi YSK'ya itirazda bulundu.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecekleri, ancak cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçe veremeyecekleri bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri Aydınlık’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza ile ilgili olarak yurt dışında nasıl bir uygulamaya gidileceği sorusunu yanıtladılar. YSK’nın konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiğini, ancak Dışişleri Bakanlığının zamanın dar olmasını gerekçe göstererek kendilerinin bu konuda bir çalışma yapamayacaklarını bildirdiğini kaydeden YSK yetkilileri bu nedenle YSK’nın bu konuda bir karar alamadığını belirttiler.



YSK'nın bu kararına yine en büyük tepkiyi Vatan Partisi gösterdi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK'ya yaptığı başvuruda "Yurtdışında kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılması" istedi.



İşte Vatan Partisi'nin başvurusunda yer alan ifadeler:

"24 Haziran 2018 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında yurtdışında kayıtlı seçmenlerin adaylarla ilgili tercihte bulunamayacakları bugün televizyonlar kanalıyla kamuoyuna yansımıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25/04/2018 günü kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7140 sayılı Kanunun 7. maddesinin 9. fıkrası “Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.” denilerek, Kurulunuz yetkili kılınmıştır.

Haberin kaynağını bilmemekle birlikte, basının yoğun şekilde üzerinde durmuş olması karşısında bu başvuruyu yapma gereği doğmuştur. Gerek 7140 sayılı Kanun ve gerekse Anayasamızın 67. maddesi “ Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.” demektedir.

Bu yasal zorunluluklar uyarınca, kamuoyuna yansıyan yurtdışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanlarına dair tercihte bulunamayacağına dair haber hukuka aykırıdır. Hatta, bir kısım seçmenler açısından seçme ve seçilme hakkının özünü zedelemektedir. Böyle bir karar, seçimin iptalini gerektirir.



SONUÇ VE İSTEM:

Bu kapsamda;

Yurtdışında kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılması hususunda karar alınmasını,

Cumhurbaşkanı adayları için Kurumunuzca belirlenen tarihler arasında yurtiçi ve yurtdışında kayıtlı seçmenlerin nerelerde ve hangi tarihlerde tercihte bulunulacaklarının ve tercihte bulunacakları adreslerin liste halinde dijital olarak Partimize ivedilikle bildirilmesini talep ediyoruz."