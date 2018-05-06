Fethiye'de 84 yaşında yürüme güçlüğü bulunan bir kadın seçmenin ilçe seçim kurulu kapısından döndürülmesi üzerine Vatan Partisi YSK'ya başvuru yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza vermeye gelen 84 yaşındaki Güngör Kızıldeniz, yürüme güçlüğü nedeniyle kapıdan dönmek zorunda kaldı. Fethiye Adliyesi içindeki ilçe seçim kurulunda engelli ve yaşlıların erişimi için bir düzenleme bulunmaması nedeniyle yurttaşların hakkını kullanamadığını belirten Vatan Partisi MKK Üyesi ve Fethiye İlçe Başkanı Selçuk Selvi'nin ilçe seçim kurulu yetkilileriyle yaptığı görüşmeden de sonuç çıkmadı. Yürüme güçlüğü olan ve toplam 33 basamak merdiveni çıkıp inemeyen Kızıldeniz, imza veremeden geri dönmek zorunda kaldı. Konu, ilçe başkanı Selvi tarafından genel merkeze bildirildi.



YSK'YA BAŞVURULDU

Sorunun çözülmesi için Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan tarafından YSK Başkanlığı'na dilekçe verildi. Reyhan, başvurusunda “Partimize intikal eden bilgilere göre engelli ve yaşlı vatandaşlar merdiven çıkamamakta ve tercihte bulunamamaktadırlar. Asansörü olmayan binalarda yapılan işlemler sırasında, sözü edilen seçmenlere gerekli yardım verilememektedir” ifadelerini kullandı. Reyhan, yürüme güçlüğü çeken ve Fethiye İlçe Seçim Kurulu görevlileri yardım taleplerini reddettiği için kapından dönmek zorunda bırakılan 84 yaşındaki Güngör Kızıldeniz'in durumunu örnek gösterdi. Utku Reyhan, yaşlı ve engelli seçmenlerin gerekli altyapı bulunmayan ilçe seçim kurullarında tercih hakkını kullanabilmesi için acilen gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.





Emrah Taştan/ Aydınlık