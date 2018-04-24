Vatan Partisi, YSK Başkanı Sadi Güven ile seçim takvimi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imza ile ilgili Genel Sekreter Utku Reyhan başkanlığında bir heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Vatan Partisi heyeti YSK önünde açıklamalarda bulundu. Reyhan, İmza toplama süresinin artırılmasını talep ettik" dedi.
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