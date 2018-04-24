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Vatan Partisi'nden YSK ziyareti sonrası açıklama

Vatan Partisi, YSK Başkanı Sadi Güven ile  seçim takvimi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imza ile ilgili Genel Sekreter Utku Reyhan başkanlığında bir heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Vatan Partisi heyeti YSK önünde açıklamalarda bulundu. Reyhan, İmza toplama süresinin artırılmasını talep ettik" dedi.

Vatan Partisi'nden YSK ziyareti sonrası açıklama

Vatan Partisi, YSK Başkanı Sadi Güven ile  seçim takvimi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imza ile ilgili Genel Sekreter Utku Reyhan başkanlığında bir heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Vatan Partisi heyeti YSK önünde açıklamalarda bulundu. Reyhan, İmza toplama süresinin artırılmasını talep ettik" dedi.

Etiketler; #vatan partisi #ysk #sadi güven #utku reyhan
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