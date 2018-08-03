Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Mevcut İl Başkanı Erkan Önsel, görevini eski TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'e devretti. Halef-selef başkanlar devir teslim töreninde "iktidar mücadelesine devam" mesajı verdi.

Halef-selef başkanlar el ele mesaj verdi. İki başkan da Vatan Partisi'nin iktidarı için var gücüyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişikliğine gidildi.



Erkan Önsel, yeni dönemde İl başkanlığı görevini eski TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'e devretti.



Devir teslim için Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya Genel Sekreter Utku Reyhan, MKK üyeleri, il yöneticileri ve partililer katıldı.



Yeni döneme ilişkin planlamalarının da yapıldığı toplantıda konuşan Eski İl Başkanı Erkan Önsel, "yeni başkan ile yönetime güvenimiz tamdır ve tüm partililer olarak yeni yönetimin etrafında kenetleneceğiz" dedi.



"Vatan Partisi iktidarı için var gücümüzle çalışacağız" diyen Cem Dikmen de Önsel ve eski yönetime mücadeleye verdikleri emekler için teşekkür etti.



Konuşmalar sonrası el ele veren halef ve selef başkanlar, hep birlikte sonuna kadar mücadele vurgusu yaptı.



HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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