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Vatan Partisi'nin 27 Ocak hazırlığı

Vatan Partisi, İstanbul'da kahvaltılı üye toplantısı düzenledi. Toplantının gündeminde 27 Ocak'ta Ankara'da yapılacak büyük kurultay vardı. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten partililer, Ankara'daki kurultaya büyük katılım sağlayacaklarını vurguladı.

"Türkiye zor günlerden geçiyor" dediler, 27 Ocak'ta yapılacak kurultaya yoğun katılım çağrısı yaptılar. 

Vatan Partisi İstanbul'da kahvaltılı üye toplantısı düzenledi. Beyoğlu Öğretmenevi'nde yapılan toplantı saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Çok sayıda partilinin katıldığı toplantının ana gündemi 27 Ocak'ta Ankara'da yapılacak büyük kurultay vardı. 

Açış konuşmasını Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Erdoğan Ersin yaptı. Ersin, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekti.

Ersin'in ardından kürsüye Vatan Partisi İstanbul Öncü Kadın Başkanı Gülser Karataş çıktı. 

Çalışmaların devam ettiğini belirten Karataş, 27 Ocak'da Ankara'da yapılacak kurultaya büyük bir katılım sağlayacaklarını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul #ankara
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