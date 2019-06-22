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Vatan Partisi'nin acı günü

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Bedri Gültekin'in annesi Fatma Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin memleketi Tunceli Gömemiş köyünde toprağa verildi

Vatan Partisi'nin acı günü

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Mehmet Bedri Gültekin'in annesi Fatma Gültekin 101 yaşında vefat etti.

1919 yılında doğan Fatma Gültekin  5'i kız 5'i erkek 10 çocuk annesiydi. Gültekin aynı zamanda mücadeleci bir Vatan Partisi üyesiydi.

Gültekin için memleketinde Tunceli Cemevi'nde tören yapıldı. Cenaze törenine Vatan Partisinin Tunceli ve çevre illerdeki yönetici ve başkanlarıyla birlikte köy ahalisi katıldı.

Yapılan törenden sonra Fatma Gültekin Gömemiş köyündeki köy mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi #mehmet bedri gültekin
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