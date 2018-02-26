İsveç'te artık belediyelerin ‘Ermeni Soykırımı’ anıtı yapma ve yapılmasına izin verme yetkisi yok. Vatan Partisi üyesi Kenan Gündoğdu'nun itirazını İsveç Yüksek İdari Mahkemesi de haklı buldu: Soykırım anıtı yaptırmak belediyenin işi değil

İsveç Yüksek İdari Mahkemesi (Högsta Förvaltningsdomstolen) Norrköping Belediyesi'nin Norrköping kenti merkezindeki parkın ortasına bir soykırım heykeli dikme hakkı olmadığını onayladı. Yüksek İdari Mahkeme'nin kararına itiraz edilemiyor. Bu tüm belediyeleri kapsayan bir karar niteliğinde. Diğer bir deyişle artık İsveç'te yasal olarak belediyelerin soykırım anıtı dikmelerine olanak kalmamış oldu.



BELEDİYE SOYKIRIM ANITI KARARI ALDI



Belediye Başkanı ve üyelerinin çoğunluğu Sosyal Demokrat olan Norrköping Belediye Meclisi 20 Nisan 2015’te anıt dikme kararı aldı.



Vatan Partisi İsveç'te soykırım kararı alınması gündeme geldiğinden beri buna karşı mücadele ediyordu. Norrköping'de oturan Vatan Partisi üyesi Kenan Gündoğdu mahkemeye başvurarak karara itiraz etti.



Kenan Gündoğdu belediyenin uluslararası alanda tartışmalı bir konuda tavır almasının belediyeler yasasına aykırı olduğunu, böyle bir anıtın belediyedeki küçük bir azınlığı ilgilendirdiğini ve heykel için gösterilen yerin herkese ait bir kamu alanı olduğunu vurguladı.



Daha sonra Vatan Partisi Norrköping belediyesine yaptığı ziyaretlerden önce muhalefet partileriyle görüştü, kararın yanlışlığını anlatmaya çalıştı. Daha sonra Belediye Başkanı Lars Stjernkvist’i ziyaret ederek tarihi gerçekleri anlattı ve Ermenistan'ın ilk başbakanı olan Ovannes Kaçaznuni'nin " Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok" ve A. A. Lalayan'ın "Taşnak Partisi'nin Karşı Devrimci Rolü" kitapları hediye edildi.



Vatan Partisi’nin bütün girişimlerine rağmen Norrköping Belediyesi sözde ‘Ermeni Soykırımı’ için anıt dikilmesi kararını aldı.



VATAN PARTİSİ KARARI İPTAL ETTİRDİ



Vatan Partisi kararı Norrköping İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İdare Mahkemesi Norrköping Belediyesi’nin 20 Nisan 2015 tarihinde almış olduğu anıt dikme kararını iptal etti. Belediye bu karara Yüksek İdare Mahkemesi'nde (Högsta Förvaltningsdomstolen) itiraz etti. Ancak bu kararın incelenmeye alınması için, içtihat açısından bir önemi olması gerekiyordu. Yüksek İdari Mahkeme (Högsta Förvaltningsdomstolen) kararı incelemeye bile almadan itirazı reddetti. Karar kesinleşti ve diğer belediyeler için de bağlayıcı hale geldi.



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