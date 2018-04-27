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Vatan Partisi'nin başvurusu reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışı seçmenlerine ilişkin verdiği skandal karara Vatan Partisi'nin yaptığı itiraz reddedildi. YSK, yurt dışındaki seçmenin Cumhurbaşkanı adayı teklifinde bulunması için Ankara'ya gelmesi gerektiğini bildirdi. Uygulamaya hukukçulardan da tepki geldi.

Vatan Partisi'nin başvurusu reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmeninin Cumhurbaşkanı adayı teklifinde bulunması için Ankara'ya gelme zorunluluğunda ısrarını sürdürdü.

Seçim takvimini açıklayan YSK, skandal bir karara imza atmıştı. Karara göre, yurt dışında yaşayan seçmen Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu Yurt Dışı Temsilciliğine bizzat gelerek aday teklifinde bulunacak. Bu karara Vatan Partisi itiraz etmiş, seçmenlerin istediği kişiyi konsolosluklarda Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Ancak YSK, Vatan Partisi'nin bu kararını uyum yasasında yer alan aday teklifi için bizzat başvurma şartı nedeniyle reddetti. Karara göre, yurt dışındaki seçmen YSK Yurt Dışı Temsilciliğine bağlı olduğu için bizzat Ankara'ya gelip aday teklifinde bulunması gerekiyor.

YSK'nın skandal kararına hukukçulardan da tepki geldi. Ankara Barosu Başkan adayı Avukat Seçkin Arıkan, uygulamanın Anayasa'daki seçme seçilme hakkını imkansız kıldığını söyledi.

Arıkan'a göre, seçmen nasıl yurt dışında oy kullanabiliyorsa aynı şekilde adaylık teklifinde de bulunmalı.



HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #vatan partisi
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