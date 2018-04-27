Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı adayı için imza vermesine yönelik Vatan Partisi'nin YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında kayıtlı seçmenlerin yaşadıkları ülkede Cumhurbaşkanı adayı gösteremeyeceği, yurtdışı seçmenlerinin aday gösterme işlemlerinin yalnızca Ankara’da bulunan yurtdışı seçim kurulundan yapılabileceği kararını almıştı. Vatan Partisi, yurtdışında kayıtlı seçmenlerin yasal haklarını kullanabilmeleri için, Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılması hususunda karar alınması önerisinde bulundu.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK'ya yaptığı başvuruda "Yurtdışında kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılmalı" dedi.



Vatan Partisi'nin kararını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, kanunsuz kararda ısrarcı olarak 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olanlara yurtdışında oy verilmesini imkansız hale getiren düzenlemede ısrarcı oldu. YSK'nın Vatan Partisi'nin başvurusunu reddetmesine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.





ulusal.com.tr