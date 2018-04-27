Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Kore yarımadasında tarihi zirve
Kore yarımadasında tarihi zirve
TGS Alman televizyonu ARD’ye grev kararını astı
TGS Alman televizyonu ARD’ye grev kararını astı

Vatan Partisi'nin başvurusu reddedildi: YSK, yurtdışı adaletsizliğinde ısrarcı

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı adayı için imza vermesine yönelik Vatan Partisi'nin YSK'ya yaptığı başvuru reddedildi.

Vatan Partisi'nin başvurusu reddedildi: YSK, yurtdışı adaletsizliğinde ısrarcı

Yüksek Seçim Kurulu yurtdışında kayıtlı seçmenlerin yaşadıkları ülkede Cumhurbaşkanı adayı gösteremeyeceği, yurtdışı seçmenlerinin aday gösterme işlemlerinin yalnızca Ankara’da bulunan yurtdışı seçim kurulundan yapılabileceği kararını almıştı. Vatan Partisi, yurtdışında kayıtlı seçmenlerin yasal haklarını kullanabilmeleri için, Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılması hususunda karar alınması önerisinde bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, YSK'ya yaptığı başvuruda "Yurtdışında kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı aday tercihi başvurularının E-devlet üzerinden ya da Konsolosluklar’da form doldurma yöntemiyle yapılmalı" dedi.

Vatan Partisi'nin kararını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, kanunsuz kararda ısrarcı olarak 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olanlara yurtdışında oy verilmesini imkansız hale getiren düzenlemede ısrarcı oldu. YSK'nın Vatan Partisi'nin başvurusunu reddetmesine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #ysk
İlişkili Haberler
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Vatan Partisi'nden YSK'nın yurtdışı engeline itiraz
Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı adayı için imza vermesine yönelik engele karşı Vatan Partisi YSK'ya itirazda bulundu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.