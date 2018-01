Vatan Partisi’nin Olağanüstü "Cumhurbaşkanlığı İçin Karar Kurultayı"nda oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Vatan Partisi’nin Olağanüstü "Cumhurbaşkanlığı İçin Karar Kurultayı"nda, Genel Sekreter Utku Reyhan açılış konuşmasını yaptı.



Vatan Partisi Cumhurbaşkanı İçin Karar Kurultayı’nın konukları arasında, Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesi yazarı ve çevirmen yazar Yavuz Alogan, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Eski Yozgat Senatörü ve Genel Başkan Danışmanı Hukukçu Servet Sora, Ulusal kanal programcısı ve gazeteci Baki Özilhan, 21. İstanbul milletvekili Yücel Erdener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yöneticisi Cengiz Özdiker, CHP Sivas Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Gülümser Heper, Ulusal Kanal program sunucu Gülgün Feyman Budak, Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı, Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak Güven, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İşbirliği Denetim Kurulu Başkanı Sönmez Kılıçlı, terörle mücadele gazisi Özcan Akyiğit, Şırnak Silopi'den halk önderi Abdülkerim Özdemir de yer aldı.



Utku Reyhan’ın konuşmasının ardından divan kurulu oylandı. Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş bir konuşma yaptı.







AYKUT DİŞ'İN KONUŞMASI



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı ve Vatan Partisi Olağanüstü Genel Kurultay Divan Başkanı Aykut Diş'in kurultay konuşması şu şekilde:



"Sayın Genel Başkanım,



Değerli Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyeleri



Memleketin dört bir yanından Vatan Savaşını yönetecek Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için Türkiye’mizin can evi Ankara’ya gelen değerli Delegeler,



Değerli Vatan Partililer;



Bu tarihi günde, böylesine kıymetli bir görevi bizlere verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.



Bayram günümüzde, mutlu anımızda bizleri yalnız bırakmayarak kurultayımıza teşrif eden ulusal ve uluslararası siyasi partilerin temsilcilerini, kitle örgütleri yöneticilerini ve vazife başındaki basın emekçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.



Kurultayımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.



Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.



Bugün bayram günümüzdür.



Türk gelenek ve göreneklerinde kurultaylar bayramdır.



Bugün mutlu anımızdır.



Kaşgarlı Mahmut’un derlediği Divanı Lügati’t Türk’te, eski bir atasözünde “Geniş elbise parçalanmaz, danışmakla gelişen bilgi bozuk ve kötü çıkmaz” denir.



Geliştirilen bilgi mutluluk kaynağımızdır.



Güzel yurdumuz Türkiye, egoizm ile emperyalizm arasına sıkışmış vaziyette.



Bu sıkışmanın müsebbibi sistem partileridir.



Bu sıkışma sistem partileriyle, proje partileriyle ve hobi kulübü fonksiyonlu tabela partileriyle aşılamaz.



İdare-yi maslahatçılar esaslı devrim yapamaz.



Böylesi zamanların yol göstereni ve kurtarıcısı öncü partilerdir.



Öncü parti geleneği tüzüğün 3. maddesinde de ifade edildiği gibi Vatan Partisi’nde sürmektedir.



1-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ PARTİSİDİR.



Dede Korkut’un törelerinde,Börteçine’nin ve Demirci Kava’nın ateşinde, Anadolu Erenlerinin çilelerinde, Belgrad Ormanının düzlüklerinde yeşermiştir dalları.



Vatan Partisi, Yeni Osmanlı Cemiyeti’dir.Namık Kemal’dir, Şinasi’dir, Mithat Paşa’dır.



Vatan Partisi, İttihat ve Terakki’dir.Talat Paşa’dır. Enver ve Niyazi Beylerdir. Halil Kut’tur.



Vatan Partisi, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası’dır. Şefik Hüsnü’den Reşat Fuat Baraner’e uzanan ısrardır.



Vatan Partisi, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.







2-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN TECRÜBELİ PARTİSİ’DİR.



O tecrübe 1968’den bugüne arkasındakileri önüne kata kata, yana yana, sınanasınana gelmiştir.



O tecrübe:



- Manda ve himayeciliğe karşı tam bağımsızlığı,



- Teslimiyete ve kendiliğindenciliğe karşı partili mücadeleyi,



- İthal devrimciliğe karşı Türk devrimciliğini,



- Maceracılığa karşı doğru eylem çizgisini temsil etmektedir.



3-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN AKILLI PARTİSİDİR.



Kandırılamamıştır.



Sızılamamıştır.



Fethullahçı ihanet çetesinin Türkiye’de sızamadığı tek kurum Vatan Partisi’dir.



İleri görüşlülüğüyle Türkiye’nin ve Türk milletinin önünü açmıştır.



Bilimle ürettiği programı; strateji ve siyasetleriyle vatan savaşının yönünü çizmiştir.



4-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN TERBİYELİ PARTİSİDİR.



Vatan Partili’ninkitabında alıcılık yoktur, hapishane rantçılığı yoktur.



Millete fatura çıkarmak yoktur, kişisel reklâm yoktur; vericilik vardır; karşılıksız emek vardır.



Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’ndaki Kartallı Kâzım gibi, “Kavgadan önce bahçıvan, kavgadan sonra bahçıvan” olmak vardır.



İnsana, tabiata, insan emeğinin ve tabiatın ürünü olan maddi manevi her şeye tevazu ile yaklaşmak vardır.



Dürüstlük ve cesaret vardır.



İncinse de incitmemek; eline, beline, diline sahip olmak Vatan Partili’nin felsefesidir.



Bu mecliste parola “vatan”, işareti “namustur.”



5-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN KARARLI PARTİSİDİR.



Amerikan emperyalizmine karşı verdiğimiz vatan savaşını kesin başarıya ulaştırmak konusunda kararlıdır.

Kemalist Devrimi tamamlamak konusunda kararlıdır.



Her şart altında mücadele azmi; Vatan Partisi’nin kararlılığının sırrı, gelecekteki büyük başarısının anahtarıdır.



Saptırılamamıştır.



Döndürülememiştir.



Duvarlar yıkan, tertipler bozan kararlılıktır; davanın haklılığına olan inançtır.







6-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN ÇAĞDAŞ PARTİSİDİR.



Atatürk Türkiye’sinin kadını yücelten ve toplumsal gelişmenin itici gücü yapan çağdaşlığı Vatan Partisi’nde yaşamaktadır.



7-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BİRİKİMLİ PARTİSİDİR.



Türkiye’yi hemen yarın yönetecek kadrolar işte buradadır.



Dağda savaşan da vardır, masa da savaşan da. Sahnede savaşan da vardır, fabrikada savaşan da.



Vatan Partisi ülkenin tüm birikimini, topraklarımızın sınırsız insan zenginliğini kucaklamaya ve seferber etmeye her an hazırdır.



Vatan Partisi’nin kapısı herkese açıktır.







8- VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN GENÇ PARTİSİDİR.



Vatan Partisi’nde gençler vitrin süsü değildir; öncüdür.



Söz ve yetki sahibidir.



Vatan Partisi’nin bütün organ ve kurumlarında, lider ve yönetici noktalarda çok sayıda genç var.



Gençlere bu kadar sorumluluğun ve görevin verildiği başka bir parti yok.



Gençliğin gündemini yakalayabilen başka bir parti yok.



Gençlik Vatan Partisi’ndedir,tecrübe Vatan Partisi’ndedir.



Gelecek Vatan Partisi’ndedir!



9-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI PARTİSİDİR.



Yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.



Mecliste değilken bile hükümet görevi görendir.



10-VATAN PARTİSİ, TÜRKİYE’NİN EN SORUMLU PARTİSİDİR.



Söz konusu vatansa gerisini teferruat bilendir.



Kutuplaşmaya, ayrışmaya, yalnızlaşmaya ve bozgunculuğa geçit vermeyendir.



Mecliste değilken bile hükümet görevi görmek o sorumluluğun vesikasıdır.



*****



Olağanüstü kurultayımızla tarihin yasalarının bizi götürdüğü yere, iktidara yürüyoruz.



Uzun yürüyüşün sonuna doğru ilerliyoruz.



Olağanüstü zamanlar, olağanüstü karar ve tavırlarla aşılır.



Olağanüstü durumlar önderlik kabiliyeti ve kararlılığı yüksek liderlerle aşılır.



Türkiye’miz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Vatan savaşı veriyor.



Makyajlı simalar; nereden uzatıldığı belli olmayan bir el tarafından palazlandırılan süslü karakterler olağanüstü süreçlerde çıkışlar yaratamazlar.



Egolarının esiri olanlar, küçük kişisel meselelerini büyük memleket davasının önüne koyanlar beceremezler.



Bölücü terör örgütü PKK’nın yan kolu Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) küstah kadrolarına ahbap olanlar, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı ajan şebekesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına göğsünü siper edenler, Atatürkçülüğü kendi Amerikancılıklarını meşrulaştırmak için kullanan reddi mirasçılar kesinlikle yapamazlar!



Bir tek Vatan Partisi Türkiye’yi ve Türk milletini bu savaştan ekonomik, siyasi ve psikolojik olarak başı dik çıkarabilir.



*****



Şehitlerimiz rahat uyusun.



Türk milleti gönlünü ferah tutsun.



Afrin’de ve Türkiye’nin her yerinde görev yapan askerimiz, polisimiz müsterih olsun.



Zaptedilemeyen bir kale de Vatan Partisi’dir.



Vatan Partiliyiz.



Mustafa Kemal’in askeriyiz.



Mustafa Kemal’in tereddütsüz askeriyiz.



Kurultayımıza başarılar diliyorum.



Güneş Doğu’dan Doğacaktır!"



SERHAN BOLLUK: 2019 SEÇİMLERİNİN PARLAYAN YILDIZIDIR VATAN PARTİSİ







Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, kurultayda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Kanaatimce partimiz en önemli kurultayını yapıyor. Bizim tarihimizde başka önemli kurultaylar var, fakat hepsi hazırlık kurultaylarıydı. Neye? İktidara. İşte bu kurultay, kanaatimce bir iktidar kurultayıdır. Şimdi bütün o hazırlıkların sonucu olarak partimiz Türkiye'yi yönetmeye, iktidar olmaya hazırdır, bu göreve taliptir. Milletimizden bu yetkiyi istiyoruz ve bu kurultayda bunu ilan edeceğiz. Vatan Partisi, iktidara yürümektedir. 2019 seçimlerinin parlayan yıldızıdır, Vatan Partisi. Buradan çıktığımız andan itibaren bu parti artık iktidara yürüyen bir partidir."



SERDAR ÜSKÜPLÜ: TARİHİ KOŞULLARIN VATAN PARTİSİ'Nİ İKTİDARA ÇAĞIRDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü kurultayda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Tarihi koşulların, Vatan Partisi'ni iktidara çağırdığı bir dönemdeyiz.



Türk milletinin kaderi bir kez daha Mehmetçiğin süngüsüyle çiziliyor.



Bugün yüreklerimiz Afrin’de savaşan Mehmetçikle atıyor.



Vatan savaşı yarın Münbiç'te ardından Fıratın Doğusunda devam edecek. Amerika’nın 2. İsrail planı ezilene kadar sürecek, uzun soluklu bir mücadele bizi bekliyor.



Ancak sonunda emperyalizmi 100 yıl sonra tekrar mahv edecek olan kahraman Türk milleti ve ordusudur.



Türkiye bugün insanlığın ön cephesidir. Türkiye’nin zaferi Suriye’nin, Irak’ın, İran’ın zaferi olacaktır. Avrasya’nın zaferi olacaktır.







Karşımızdaki düşman, dünyanın en büyük teröristi Amerikan emperyalizmidir.



Zafer için Milletimizin topyekun gücünün seferber edebilmesi gerekiyor.



İşte Vatan partisinin programının özü de budur. Türküyle Kürdüyle Türk milletini birleştirecek, milli ekonomiyi seferber edecek, komşularımızla kucaklaşacak ve Vatan Savaşını başarıya ulaştıracak programdır.



Partimizin 5 maddede özetlediği Atatürk devrimini tamamlama programı bugün milletin programı haline gelmiştir. İşçisinden - büyük sermayesine, askerinden - polisine - bürokratına milletin ezici çoğunluğu çözümü üretim ekonomisinde, komşularla birlikte, Avrasya birliğinde görmektedir."



MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN: ABD İLE CEPHE CEPHEYE SAVAŞMAKTAYIZ



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Cumhurbaşkanlığı için karar kurultayında konuştu.



Gültekin şunları söyledi:



"Bilince çıkarmamız gereken en önemli gerçek bugün Türkiye'nin ve partimizin tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğudur. Tarihi bir dönüm noktasının içindeyiz. Bunlar toplumların gündemine gelir gelmez, bundan 100 yıl önce milletin bağımsız milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuruna bindiği zaman bir tarihi fırsatın eşiğindeydi. Biz de tarihi fırsatın eşiğindeyiz. Günümüzde devrim emperyalizmin hakimiyetinin kırılmasıdır. Bugün millet bütün olarak emperyalizme karşı birleşmişse devrimin en önemli koşulu gerçekleşmiştir ve şimdi ABD ile cephe cepheye savaşmaktayız.







Liberal ekonomi iflas etti, batı çöküyor, devletçi ekonomiler kazanıyor, borçlanmayla gideceğimiz bir yer yok. Üretim ekonomisi diyor; Avrasya diyor TÜSİAD Başkanı. İşte bunlar tarihi eşikte olduğumuzu gösteriyor.



Doğru bir program belirlendikten sonra belirleyici olan kadrolardır. Şimdi Vatan Partisi'nin kadrolarının belirleyici olduğu bir tarihi ana geldik. Türkiye bu süreçten bir milli hükümetle çıkacaktır."



HASAN ATİLLA UĞUR KURULTAYDA KONUŞTU



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur şunları söyledi:



"Takdir edersiniz ömrü terörle mücadelede geçmiş bir emekli Türk subayı olarak şu anda Afrin başta olmak üzere her yerde PKK'yla IŞİD'le mücadele eden öğrencilerim, arkadaşlarım var. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi 2000 yıldır olduğu gibi dipdiri emperyalizmle savaşıyor.







Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır. 1919'larda emperyalizme tokat vuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'siydi. Bugün bizim yönetimimizle yine aynı tokatı vuracak olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si ve Vatan Partisi'dir.







Dostlarımız başta Suriye, Irak ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin selameti rahatı ve refahı buna bağlıdır. Türkiye sahada piyon değildir, Türkiye sahada artık karar veren konuma gelmektedir."



OKTAY YILDIRIM: SİPERİN GÖZÜNDEN BAKAN CUMHURBAŞKANI PUSULA OLMALI



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi, Aydınlık Gazetesi Yazarı Emekli Astsubay Oktay Yıldırım kurultayda bir konuşma yaptı.



Oktay Yıldırım şunları söyledi:



"Her savaş kendi savaşçısını yaratır. Her savaşın kendine ait bir doğası vardır ve o doğa kendi savaşçısını doğurur.



Üzerinden 15 Temmuz saldırıları geçmiş, gururuna hücum edilmiş bir ordu nasıl gidecek de Fırat Kalkanlarında El Bab'ta İdlib'lerde savaşacak dediler



Bu savaş kendi savaşçısını yaratmış. Çünkü bu vatan savaşı, çünkü bu varoluş savaşı, çünkü bu Türk'ün kendi hukukunu koruma savaşı.



Siperin gözünden ön cephedeki Mehmetçiğin arkasında ona ışık tutabilecek bir cumhurbaşkanı lazım.







Siperin gözünden bakan cumhurbaşkanı, kibirli değildir. Arabasını süren şoförün de çayını getiren çaycıya, genel başkan yardımcısına kadar fikirlerini not edendir. Ben biliyorum böyle bir adam. Siperin gözünden bakan cumhurbaşkanı cesurdur. Amerika'larda yürütülen mahkemelere teslim olmaz. Siperin gözünden bakan cumhurbaşkanı hapse atılmaktan, öldürülmekten korkmaz.



Şimdi yeni bir dünya kuruluyor diyor. Yeni bir dünya kurulduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan cumhurbaşkanı kökleriyle kavgası olmayan bir insan olmalı, Türk milletinin köklerindeki bütün zenginlikleriyle birleştirebilen bir adam olmalı. Siperin gözünden bakan cumhurbaşkanı, pusula olmalı. Mehmetçiğin pusulaya ihtiyacı var. Karanlıkta, ormanda, dağda, bulutlar güneşi kapattığında eğer o mehmetçiğin önünde pusula yoksa yolunu şaşırır. Ben böyle bir adam tanıyorum. Ben böyle bir adamla hapis yattım. Ben böyle bir adamla Cumhuriyeti yıkmaya kalkışan Amerika'ya karşı savaşıyorum şu anda."



ERKAN ÖNSEL: VATAN PARTİSİ MİLLİ İKTİDARA YÜRÜYOR



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi, İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, kurultayda yaptığı konuşmada "Vatan Partisi, milli iktidara yürüyor" dedi.



Erkan Önsel şunları söyledi:



"Burası Bandırma Vapuru'dur. Bu salonda Bandırma Vapuru'nun iradesi ayağa kalkmıştır. Zamanı gelmiştir. Zamanı gelen fikir artık program ve siyasetler olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Evvelden seçimleri hatırlayın, Tayyip Erdoğan'lar 72 saat konuşurdu televizyonlarda. Doğu Perinçek ise 2 dakika haber yapılırdı, elleri kelepçeli. O günler geçti arkadaşlar, şimdi Doğu Perinçek Genel Başkanımız ve Vatan Partisi, Türkiye gündeminin tam ortasına oturmuştur. Artık büyük kitlelere hitap etme mevzisine sıçradı partimiz.







Gemileri yakacak olduğumuz zamana geldik. Gemiden dönüş yok artık. Vatan Partisi, milli iktidara yürüyor.



Beş bin fişek gibi Anadolu'nun bağrına dağılacağız. Vatan savaşının alevleri içerisinde yaptığımız bu kongrede sizleri enver gökçenin o 2 dizesiyle selamlamak istiyorum: bir mermi de benden aslanım, bir mermi de bizden."



BEYAZIT KARATAŞ: 70 DÜVELE VATAN PARTİSİ KARŞI KOYUYOR







Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş'ın kurultayda yaptığı konuşma şu şekilde:



"Partimizin cumhurbaşkanı adayı, genel başkanımız Doğu Perinçek. 70 düvele Vatan Partisi karşı koyuyor. Onun için Mehmetçik Afrin'de, El Bab'ta, Vatan Partisi yanında oldu, kamuyounun bilgilenmesini sağladı.



İncirlik'ten kalkan uçaklarımız, hedef yerlerinin bombaladılar. Buradan onlara sesleniyoruz."



ELİF İLHAMOĞLU: KADIN ÖNDERLERİN CUMHURBAŞKANI ADAYI DOĞU PERİNÇEK'TİR



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Elif İlhamoğlu, kurultayda yaptığı konuşmada şunları söyledi:







"Genel başkanımız, kadın kitabında 'devrimin gerçek önderi kadındır' demiştir. Türkiye'de vatan ve Cumhuriyet mücadelesinin yapı taşını, kadınlar oluşturuyor. Çocuk gelinlere ve istismara karşı cevabı yine kadın vermiştir. Cumhurbaşkanı seçimine giderken en önemli görevimiz kadınların mücadelesini mücadelemize ortak etmektir. Grevdeki kadınlara, şehit annelerine temas etmek, partimizin görevidir. Önümüzdeki süreçte giremediğimiz kapı kalmayacak. Vatan Partisi kadınları, bir adım öne çıkacak. Partimizin siyasetlerinin doğruluğuna ve başkanımıza güvenerek kararı verdik. Türkiye savaşıyor. Partimiz de savaş konumunda ve savaşıyor. Genel başkanımızın arkasında emir ve görevlere hazır. Kadın önderlerin cumhurbaşkanı adayı, Doğu Perinçek'tir."



UĞURCAN YARDIMOĞLU: ÜNİVERSİTELERİN ADAYI DOĞU PERİNÇEK'TİR



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu'nun kurultayda yaptığı konuşma şöyle:



"Gençlik, partisinden hala öğreniyor ve öğrenmeye devam edecek. Partimizden öğrendiğimiz en önemli özellik şudur: Tereddütsüz olmak. Gençlik tereddütsüzdür. Çünkü tereddütlü olan kaybeder. Biz Öncü Gençlik olarak üniversitelerde PKK'yı silerken tereddüt etmedik. Etseydik kazanamazdık, tereddüt etmedik kazandık. Bugün Öncü Gençlik önderliğinde üniversitelerimizde al bayrağımız dalgalanıyor. 68'liler nasıl yankeeleri denize dökerken tereddüt etmedi, biz de conilerin kafasına çuval geçirirken hiç ama hiç tereddüt etmedik ve milletimizin onurunu kurtardık.



Üniversitelerde FETÖ'yle mücadele adına gerektiğinde rektörlükleri işgal ettik ve bugün üniversitelerden FETÖ temizlenmiştir. Gençlik, tarihin zor dönemlerinde, milletin yaşadığı olağanüstü dönemlerde sahneye çıkar ve olağanüstü görevler üstlenir.







Bugün de bizi olağanstü görevler bekliyor. Milletimiz Afrin'de ve Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın aparatı olan PKK ve FETÖ'yle savaşıyor. Bizim yaşıtımız olan Mehmetçikler ölümle burun buruna aslanlar gibi kahraman olarak savaşıyor. Üniversitelerden bozguncuları temizlemek, bizim onlara en büyük borcumuzdur.



Bugün vatan savaşının en önemli göreviyle karşı karşıyayız. Cepheye gitmek kadar tereddütsüz yapmamız gereken bir görev. Vatan savaşının liderini cumhurbaşkanı yapmak, bugünün en önemli ve savaşı başarıya ulaştıracak görevidir ve gençlik bu görevi de tereddütsüz yapacaktır.







Buradan ilan ediyoruz: Gençlik bugün 68'i de kendisinden önceki bütün gençlik hareketlerini de aşmıştır. Gençlik hareketi, partisiyle buluşmuştur ve o partinn liderini cumhurbaşkanlığına çıkaracaktır. Buradan söz veriyoruz: Üniversitelerin adayı, Doğu Perinçek'tir. Amerika'nın PKK'nın başarı pususuna yatmış olan hiçbir cumhurbaşkanı adayı, değil cumhurbaşkanı olmak, üniversitelerde çalışma bile yapamayacaktır."



NUSRET SENEM: SAVAŞIN LİDERİ DE TARTIŞMASIZ DOĞU PERİNÇEK'TİR



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem'in kurultay konuşması şöyle:



"Vatan Partisi'nin günleri geldi. Bence bu tarihi dönemin temel gerçeği budur. 40 yıldır Türkiye'nin önünde bir aydınlık ufuk göstermeye çalışan bir mücadele yürüttük. On yıllardan beri de Amerikan emperyalizminin tertiplerine kumpaslarına karşı savaşıyoruz. O savaşın lideri de tartışmasız Doğu Perinçek'tir.



'Bu cezaevine iyi bakın, bizi buraya atanlar buraya girecek. bu duvarları yıkacağız' diyordu. Kumpas davalarının tamamının lideridir, Doğu Perinçek. Türkiye'nin vatan savaşının başkomutanıdır, Doğu Perinçek. Türkiye'nin her sorununu emperyalizme karşı savaşarak çözüyor."



İSMAİL ÖZÇELİK: PARTİMİZ BUGÜN İKTİDARIN EŞİĞİNDEDİR



Vatan Partisi Öncü Gençlik Van İl Temsilcisi İsmail Özçelik şunları söyledi:



"Partimle tanıştıktan sonra umudum yeniden tazelendi. Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlerin ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha fark ettim. Biz cephede birleşmiş, birbirimize karışmış bir toplumuz.







Vatan savaşımız Türkü ile Kürdü ile ülkemizi özgürleştiriyor.



İşte bu süreci, yarım asırdır anlayan ve anlatan partimiz bugün Türkiye'nin gündemindedir.



Türkiye'nin birliği için bedel ödeyen partimiz, bugün iktidarın eşiğindedir."



HIDIR HOKKA: ASKERİ OKULLARI AÇTIRACAK ASKERİ HASTANELERİ SAHİBİNE TESLİM EDECEK ADAY DOĞU PERİNÇEK'TİR



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Hıdır Hokka kurultay konuşması şu şekilde:



"Afrin operasyonu devam ederken Türk ordusu cephede Türk milleti adına savaşırken size bir rapor vereceğiz. Biz Silivri'de devam ettik, komutanlarımızı, Aydınlık Ulusal Kanal yöneticilerimizi zindanlara doldurdular. Mücadele ede ede, cezaevinin duvarlarını sallaya sallaya, Ergenekon Balyoz davalarında içeri alınan general ve komutanlarımız, önderlerimizi geri aldık ve Türk ordusunun kollarına vurulan kelepçeyi aldık arkadaşlar. 15 Temmuz'u geri püskürttük. Astsubay teknik yüksek okullarını kapattılar. Bu kapatmaya karşı Silivri'de tugay komutanlığı yapan Hıdır Hokka'yı alıp Beşiktaş meydanında Askeri Okullar Kurulsun Platformu Başkanı yaptı. Bu okulları kapatanlara karşı verdiğimiz mücadele, Kuleli Askeri Lisesinin ihaleye verenlere izin vermeyeceğiz. Açgözlülere izin vermeyeceğiz ve bu okulları açtıracağız. Askeri hastaneleri, sahibine teslim edeceğiz. Oraları açtıracak ve sahibine teslim edecek aday, Doktor Doğu Perinçek'tir."



HÜSEYİN KARANLIK'IN KURULTAY KONUŞMASI



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Hüseyin Karanlık'ın konuşması şu şekilde:



"Parti olarak bir süredir vatan savaşından milli hükümete diye bir sloganımızı milletimize açıkladık. Bu önümüzdeki süreç boyunca yaşayacağımız en temel ve en canlı gerçektir. Peki nasıl olacak? Olacakları bilmek için olmuşları hatırlamakta fayda var. Türkiye, Çanakkale savaşında bir vatan savaşı yürütttü yedi düvele karşı ve sadece kendisinin değil Ekim devrimiyle Rusya'nın ve bütün ezilen dünyanın önünü açtı. Bu büyük savaşta, milletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz cephedeyken iktidarda padişah vardı. Yine Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a çıkıp kongreleri toplarken ve Ankara'da bir Meclis açmaya çalışırken cephelerde Kuvayı Milliye birlikleri o büyük savaşın ön çatışmalarını yaparken ve Meclis açıldığında iktidarda padişah vardı. Ne oldu? O büyük dünyanın önünü açan Çanakkale zaferi ve milli kurtuluş savaşımızın zaferi cumhurbaşkanı sayın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli hükümetle karşılandı.



şimdi Türkiye, bugün dünya çapında emperyalizme karşı mazlumların savaşının en ön cephesindedir. İşte bu süreç kendi doğasına uygun bir milli hükümeti ve onun başında da milli cumhurbaşkanını işbaşına getirecektir. Bu önlenemez, karşı konulamaz bir gerçektir. Onun için biz değerli genel başkanımızı, cumhurbaşkanı adayı olarak milletimizin önüne gururla sunarken zaferin Kaf dağının ardında olduğunu sananlara şunu söylüyoruz: Hayır zafer Kaf dağının ardında değil işte orada gözüküyor. Önümüzdeki süreç Cumhurbaşkanı sayın Doğu Perinçek başkanlığındaki milli hükümetin yönettiği ve Türkiye'nin geleceğinin belirlendiği bir süreç olacaktır."



ALİ MERCAN'IN KURULTAY KONUŞMASI



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Avrupa Temsilcisi Ali Mercan'ın kurultay konuşması şöyle:







"Türkiye, birinci İstiklal Savaşında bütün mazlum milletlere önderlik etti ve onlara ışık oldu. Önümüzde kurulan yeni dünya, batı asya birliğidir. Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, Avrupa'da başı dik yaşayabilmek için cumhurbaşkanının Doğu Perinçek olmasını istemektedir. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün saygın Türkiye'si haline getirmek için Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı olması lazım."



ANIL COŞKUN: ÜNİVERSİTELERDE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN LİSEDE LİSE GENÇLİĞİNİN DOĞU PERİNÇEK'E OY VERECEĞİNİ İLAN EDİYORUZ



Vatan Partisi Muğla Öncü Gençlik Başkanı Anıl Coşkun kurultay konuşmasında şunları ifade etti:



"2019 Cumhurbaşkanı seçimlerinin şüphesiz en heyecanlı partisi, Vatan Partisi'dir. Çünkü Vatan Partisi'nin 50 yıldır büyük tecrübe birikimi ve bu süreçte üniversiteleri ayağa kaldırmaya hazır bir gençlik teşkilatı vardır. İlan ediyoruz: Üniversitelerde üniversite gençliğini, liselerde lise gençliğini, yüreği Mehmetçikle çarparken Amerikancı adaylara değil Doğu Perinçek e oy vereceğini ilan ediyoruz.







İçerisinde bulunduğumuz süreç Amerikan emperyalizmiyle göğüs göğüse çarpıştığımız, başlarının ezilmeye başladığı bir süreçtir. Bu süreçte Öncü Gençlik çok daha şanslıdır.



Bizler Vatan Partili gençler olarak özgüvenliyiz. O özgüveni Lozan'da AİHM'de sözde Ermeni soykırımı yalanını mahkum eden partinin gençliği olmaktan alıyoruz."



PINAR GÜL: GENEL BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANI OLACAK



Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül şunları söyledi:



"Bayrağımızdaki yıldız kadar yaraşır genel başkanımız, cumhurbaşkanlığına.







Hepimizin ortak fikridir, genel başkanımız, cumhurbaşkanı olacak. Her birimiz içimizdeki bağımsızlık aşkını milletin bölünmezliğine olan bağlılığımızı göstermek için geldik. Bizler bu Mehmetleri doğuran analarız. Biz de Mehmetin süngüsüyle beraber ABD'nin üzerine atlamak için bekliyoruz. Şüphesiz bir slogan kullandık, feda olsun dedik. Biz üzerine düşeni her zaman yapan görevini bilen milletiz. Vatan sana canım feda."



HÜLYA YARBUZ: ADAYIMIZ DOĞU PERİNÇEK'TİR



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hülya Yarbuz'ın konuşması şu şekilde:







"Gazamız mübarek olsun. Adayımız Doğu Perinçek'tir. Diğer adaylara bakın. İktidar olmalarına, muhalefet olmalarına rağmen kendi aralarındaki tartışmalardan adaylarına güvenemiyorlar. Bir tek şey var. Partimizde vatan sevdası. Bu teminatı sağlayacak rotanın yönü Vatan Partisi, Doğu Perinçek'tir. Milli hükümetin temellerini bugünden atıyoruz."



MEVLÜT TAGA: BU MÜCADELEYİ DOĞU BEY İLE ÖLÜMÜNE KADAR VERECEĞİM



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi Mevlüt Taga şöyle konuştu:



"Vatanın geleceği için, vücudunu taşın altına koyan Doğu beyin arkasına düştüm. Bu mücadeleyi sayın Doğu bey ile ölümüne kadar vereceğim."







BEYHAN YILDIRIM: TÜRKİYE İÇİN DOĞU PERİNÇEK DİYORUZ



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyesi ve Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım'ın kurultay konuşması şu şekilde:



"Türkiye'mizin anahtar partisi, dünyanın 21. yüzyılının anahtar ülkesi olarak nitelenen Türkiye'mizden şu an içinde bulunduğumuz Bandırma Vapuru havasını veren kurultayımıza büyük başarılar diliyoruz. Ben berlin doğumluyum benim cumhurbaşkanı adayım Berlin'de Almanya Başbakanı'na 'Ey merkel sen burada Almanca değil Amerikanca konuş' diyebilmeli.







Benim cumhurbaşkanı adayım, Lozan'da Paris'te Berlin'de yürüdüğü zaman Atatürk geliyor diye yürüyecek.



Vatanım için vatan, Türkiye için Doğu Perinçek diyoruz."



HASAN KORKMAZCAN: HER KURULTAY BİZİM ŞENLİĞİMİZDİR



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan'ın konuşması şöyle:



"Kurultayımız çok coşkulu geçiyor. Çünkü buraya gelen herkes biliyor ki şu anda Mehmetçiğimiz Zeytin Dalı Harekatıyla dünyanın kaderini değiştiren hamleler yapıyor. Biz orada çarpan yüreklerle aynı ritim çizgisini yakalamış insanlarız. Onun için her kurultay, bizim şenliğimizdir. Bu kurultaydan sonra, üç dört gün önce çadırından çıkıp Mehmetçiğe kurban yetiştiren yörük teyzenin çadırında, ülkenin doğusunda batısında bu kurultayın ışığıyla yeni kurultaylar toplayacağız.







Mücadele sadece Türkiye'nin şu geçtiğimiz 10-15 yıl içinde iki defa açıktan işgale uğramış Türkiye'mizin müstevrilere karşı verdiği mücadele değil, insanlı değerlerini yok sayan, teröristlerin arkasına sığınarak da insanlık değerlerini yok sayan mücadelenin içindedir.



Artık dünyaya kan kusturanların dönemi bitiyor. Artık dünyayı morg odalarının bekleme salonu haline çevirenlerin zamanı geçiyor. Onun yerine dünyayı şiirli bir atmosfere karışttıran kadim kültürlerin güneşi doğuyor.



Çin'de varız Hindistan'da varız Avrupa'da varız kadim bütün devletlerde varız."



UTKU REYHAN: VATAN PARTİSİ BU SEÇİMİ İLK TURDA KAZANMAK HEDEFİYLE YOLA ÇIKMIŞTIR



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan kurultay konuşmasında şunları söyledi:



"Kendimize güveniyoruz. Çünkü bizler bu salonda toplananlar, bugüne kadar bu millete verdiği her sözü tutanlar, Nazım Hikmet'in bir dizesinde söylediği gibi 'ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum' diyenler, yani bizler dinleyen, seyreden değil söyleyen, yapan, üreten bir partiyiz. Sizler ülkenin son 10 yılına damga vurmuş insanlarsınız.



Neler yaptınız siz? Atatürk'e sövmenin, faşist demenin, militer demenin moda olduğu dönemde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganınını öğrettiniz.



Türk ordusunu esir almaya kalktı ve sizler o barikatları yıktınız ve bugün vatan savaşı veren Türk ordusunu esaretten kurtardınız. Ve sizin özgüvene sahip olmak için her türlü hakkınız var.







Bu partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi hükümet uyurken devlet uyurken ilk mesajı verdi.



Cumhurbaşkanı arıyorsanız zaten genel bşakanımız, 15 temmuz geecesinden beri cumhurbaşkanıdır.



Savaştayız. Savaşta görevler savsaklanmaz. Görevler ricayla değil emirle gelmeye başlar. Dolayısıyla ertelenemeyecek, savsaklanamayacak görevlerimiz vardır. Dolayısıyla hepimiz tepesini teslim alamadığı intihar eden için Reşat Çiğiltepe'lerin partisidir.



Vatan Partisi, bu seçimi ilk turda kazanmak hedefiyle yola çıkmıştır."



ulusal.com.tr