Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Merkez Karar Kurulu'nda alınan tarihi kararları açıkladı. "Türkiye Cephesi" ile "Amerika-İsrail Cephesinin" karşı karşıya geldiğini söyleyen Perinçek, 3'üncü bir cephenin olmadığını ifade etti. Perinçek, "Tayyip Erdoğan hükümeti, bugün Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelede Vatan Partisiyle aynı gemidedir" dedi.

Amerika'nın bölücü planlarına karşı verilen mücadeleyi özetledi. Vatan savaşında Türkiye gemisinin kaptanlığına geçmeye hazır olduklarını ilan etti.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Genel Başkan Doğu Perinçek başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıya ara verildiğinde kameralar karşısına geçen Perinçek, MKK'da alınan kararları kamuoyuna duyurdu. 2014 yılından bugüne Türkiye'nin geldiği noktayı özetledi.



"Türkiye Cephesi" ile "Amerika-İsrail Cephesinin" karşı karşıya geldiğini belirten Perinçek, üçüncü bir cephenin olmadığını vurguladı.



Vatan Partisi olarak Türk ordusu, polisi ve yargısıyla birlikte Türkiye cephesinde mücadele ettiklerini söyleyen Perinçek, doğru cephede yer almanın formülünü açıkladı.



Perinçek, Tayyip Erdoğan Hükümetini "düşman" değil iktidar mücadelesindeki "rakipleri" olarak gördüklerini belirtti.



Parti genel merkezinde konuşan Perinçek, herkesi "Vatan Partisi’nde örgütlenmeye, üreten ve birleşen Türkiye için sımsıkı birleşmeye" çağırdı.



ulusal.com.tr