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Vatan Partisi'nin Suriye'de çözüm planı

Vatan Partisi Lideri, Suriye'de çözüm için izlenilmesi gereken yol haritasını aşama aşama anlattı... Eylül ayında Suriye Lideri Beşar Esad'ın davetlisi olarak Şam'a gidecek olan Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Suriye'de yaşanan emperyalist savaştan zaferle çıkmak için çözüm önerilerini sıraladı.

Vatan Partisi'nin Suriye'de çözüm planı

Türkiye Fırat'ın Doğusu için hazır. Amerika ile güvenli bölge için çalışmalar yürüyor ancak, bölgede çözümü kesinleştirecek hamle Türkiye-Suriye işbirliği...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin çözüm için planını anlattı.

Doğu Perinçek, daha önce yaptığı açıklamalarda eylül ayında Suriye'ye gideceğini duyurmuştu. 

Perinçek, Şam'a Vatan Partisi'nin çözüm önerileri ile gidecek.

Bölgedeki silahlı grupların silah bırakması öncelik. 

Perinçek, bölgede terörü bitirecek hamlenin Türkiye ve Suriye'nin işbirliği olduğunu vurguladı.

Çözüm için rotayı da çizdi Vatan Partisi Lideri.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partis
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