Vatan Partisi'nin yeni karargahı için çalışmalar sürüyor. Yeni genel merkez binasında tadilat sürerken, hazırlıkların 31 Mart’a kadar tamamlanması planlanıyor. Vatan Partisi inşa sürecinde yurttaşlardan destek bekliyor

Vatan Partisi'nin yeni genel merkez binası için hazırlıklar sürüyor.



Tadilatın devam ettiği yeni genel merkez binasında hummalı bir çalışma yürütülüyor.



Vatan Partililer genel merkez binası için yurttaşlardan destek bekliyor.



BAĞIŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ



Ankara’ya hakim olan parti binası için Çankaya-Öveçler tercih edildi.



Tadilatı devam eden binanın kısa bir süre içerisinde açılması planlanıyor.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ



ulusal.com.tr