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Vatan Partisi, Olağanüstü Genel Kurultayla cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

İstanbul'da toplanan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 2019 seçimleri için olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı. 14 Ocak'ta Ankara'da toplanacak kurultayda partinin seçim stratejisi ile Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Kararı duyuran Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, erken seçim tartışmasını da değerlendirdi. Seçim kararını meclisin vereceğini söyleyen Perinçek "Ne zaman olursa olsun, biz seçime hazırız" dedi.

Vatan Partisi, Olağanüstü Genel Kurultayla cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

Merkez Karar Kurulu toplandı... Toplantıdan olağanüstü kurultay kararı çıktı.

Vatan Partisi, 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için atağa geçti. 

İstanbul'da yapılan Merkez Karar Kurulu toplantısında, oy birliğiyle, olağanüstü kurultayın 14 Ocak 2018'de Ankara'da toplaması kararı aldı. 

Kararı basına açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin büyük karar dönemine girdiğini söyledi. 

Türkiye "Tayyip Erdoğan ve Atlantik sisteminin belirlediği adaylara mecbur değil" diyen Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu söyledi. 

Doğu Perinçek, olağanüstü kurultayda partinin seçim stratejisi ve Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını da belirtti.

Gündemdeki erken seçim tartışmaları da soruldu Vatan Partisi liderine. Kararlı ve net konuştu... "Ne zaman olursa olsun, Vatan Partisi seçime hazır" dedi.


HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr




 

Etiketler; #cumhurbaşkanı #Olağanüstü Genel Kurultay #vatan partisi
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