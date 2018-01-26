Vatan Partisi olağanüstü kurultayı yarın başlıyor. Kurultayda, Türkiye'yi Milli Hükümete taşıyacak bir Cumhurbaşkanı adayı seçilecek. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Türkiye’nin AKP ve Amerikancı seçenekler arasında mahkum bırakılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Türkiye'yi bağımsızlığa götürecek yolu Vatan Partisi’nin açacağına işaret etti.

Vatan Partisi yarın Ankara'da olağanüstü parti kurultayı düzenleyecek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde sahaya inen ilk parti olacak.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan yarın yapılması beklenen kurultaya ilişkin Ulusal Kanal’a açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için 100 bin imza şartını hatırlatan Reyhan, gerekli çalışmayı başlattıklarını belirtti ve mevcut durumdaki iktidar ve muhalefete dikkat çekti.



Olağanüstü parti kurultayı yarın saat 10.00’da başlayacak.



Haber: Hasret Kaya - Ünsal Ergel

Kamera: Barış Yurteri

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