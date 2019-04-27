Vatan Partisi Öncü Gençlik, 25'inci yılını kutladı. İzmir’deki kutlamada gençlik ile tecrübe bir araya geldi; parti ve liderlik vurguları öne çıktı

Vatan Partisi'nin gençlik kolu olan Öncü Gençlik, 25. yıldönümünü İzmir’de kutladı. Önce mevcut Öncü Gençlik Başkanı Doğa Dursun konuştu.



Arından 25 yılı Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ile geçen belgesel film izlendi.



İzmir’de geçmiş dönemler de Öncü Gençlik başkanlığı yapan isimler tek tek konuştu. 25. Yıl belgesel gösterimi tecrübe ile gençleri de buluşturdu.



Fikir Kulüpleri Federasyonu İzmir Temsilcisiydi 50 yıl önce Ali Karşılayan… Tecrübesini aktardı, "Gençlere partinizin kıymetini bilin" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rifat Mutlu da 'Türkiye ittifakı' gündemine değindi, Vatan Partisi'nin, milli hükümetin çekirdeği olduğunu söyledi.



25. yıl kutlaması marş ve türkülerle sona erdi.



ulusal.com.tr

